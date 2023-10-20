عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتله طعنًا في إلينوي .. تفاصيل مكالمة هاتفية بين بايدن ووالد الطفل الفلسطيني وديع الفيومي

أرشيفية
أرشيفية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيًا مع والد الطفل الفلسطيني وديع الفيومي الذي قتله أمريكيًا بـ26 في ولاية إلينوي بعد أن طعن والدته أيضًا.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "الرئيس جو بايدن تحدث بعد خطابه مع والد الطفل الفلسطيني وديع الفيومي الذي قتل طعنا في ولاية إلينوي، وقدم تعازيه لعائلة الفيومي وأعرب عن أمنياته بالشفاء لوالدته".

وأضاف البيان: " بايدن تعهد بمواصلة التحدث علنا ضد الكراهية والعنف المناهض للفلسطينيين والعرب والمسلمين".

وكان بايدن قد أكد في كلمة متلفزة، فجر اليوم، أن الهجمات ضد المسلمين الأمريكيين والأمريكيين من أصل فلسطيني خطيرة للغاية، منددًا بـ"معاداة السامية والإسلاموفوبيا".

وأشار بايدن في هذا السياق إلى الطفل وديع الفيومي، قائلاً: "الطفل وديع، أمريكي فخور، قتل هنا في أمريكا. المسلمون الأمريكيون والفلسطينيون غاضبون ويتألمون، ها هم يقولون الإسلاموفوبيا وانعدام الثقة عادا مجدداً كما كانا بعد هجمات 11 سبتمبر، لا يمكننا أن نسكت أمام هذا، يجب أن نرفض معاداة السامية والإسلاموفوبيا".

ووجه حديثه إلى المواطنين اليهود والعرب والمسلمين الأمريكيين قائلاً: "أريدكم أن تعلموا أنني أراكم، وأنكم تنتمون هنا، وأنكم جميعًا أمريكيين. نحن نرفض كل أشكال الكره ضد أي شخص، وهذا ما تفعله الأمم القوية".

تعليق صادم من شقيقة كريستيانو رونالدو على أحداث غزة

لحظة إنقاذ طفلة فلسطينية من تحت أنقاض منزلها بقطاع غزة | شاهد

وأصيبت والدة وديع، هناء شاهين، البالغة من العمر 32 عاماً، بجروح خطيرة خلال الهجوم ولم تستطع حضور جنازة ابنها بسبب وجودها في المستشفى.

وقال مكتب قائد الشرطة إن جوزيف تشوبا يواجه اتهامات بارتكاب جريمتي القتل من الدرجة الأولى والشروع في قتل من الدرجة الأولى أيضاً، بالإضافة إلى ارتكاب جريمتين من جرائم الكراهية والضرب المبرح بسلاح مميت.

ويقول ممثلو الادعاء إن تشوبا، كان يستمع إلى البرامج اليمينية، وأصبح يشعر باضطراب الشك والارتياب بشكل متزايد بشأن وجود الأسرة الفلسطينية الأمريكية في منزله، وُلد وديع في الولايات المتحدة بعد وصول والدته إلى البلاد قبل 12 عاماً.

ووفقاً لوثائق المحكمة، أبلغت زوجة تشوبا الشرطة أن زوجها كان يخشى تعرضهما لهجوم من قبل أشخاص من أصول شرق أوسطية، وكان قلقاً من وقوع كارثة على شبكة الكهرباء الأمريكية، قام بسحب 1000 دولار من أحد البنوك.

جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن وديع الفيومي الفيومي البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

اعرف حقك.. إزاى تقدر تسوي معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

تعليق صادم من شقيقة كريستيانو رونالدو على أحداث غزة

موضوعات متعلقة

الصين تعرض وساطتها مع روسيا لخفض التصعيد في قطاع غزة

فتح معبر رفح لـ إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. اليوم

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في المملكة السعودية اليوم الجمعة 20-10-2023

أحمد بدير : الاحتلال الإسرائيلي يخشى حتى من الأغانى

البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة.. اقرأ التفاصيل

وقفة سلمية للحركة المدنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني أمام مسجد مصطفى محمود..اليوم

أقوى موبايل للشباب من سامسونج بسعر 7000 جنيه فقط

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس.. وهل هي آمنة الاستخدام؟

تسبب اضطرابا للأطفال.. تحذير عاجل من حلوى خطيرة تباع بالأسواق

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

النبتة الفلسطينية التي لا يستغني عنها شعبها.. تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ