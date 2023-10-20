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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف مواقع لقوات الاحتلال بالصواريخ الموجهة

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلن حزب الله اللبناني ان أفراد المقاومة استهدفت بعد ظهر يوم ‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي : الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن  ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أفادت بأن فصائل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مواقع الإحتلال الإسرائيلي في مرتفعات مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث تم تبادل إطلاق نار عند الحدود اللبنانية، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، وقصف مدفعي رداً على ذلك.

كما شهدت مرتفعات بلدة حلتا وكفرشوبا والماري وبليدا قصف إسرائيلي عنيف، وردا علي ذلك استهدفت الصواريخ الموجهة  موقع رويسات العلم الإسرائيلي ومواقع إسرائيلية أخرى في تلال كفرشوبا وذلك للمرة الثالثة.


كما تعرض محيط بلدة كفرشوبا ومزرعتي بسطرة وشانوح في القطاع الشرقي من جنوب لبنان الي قصف إسرائيلي عنيف.

 

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