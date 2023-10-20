بنقولها بكل قوة فلسطين عربية.. مسيرات حاشدة لأهالي الإسماعيلية لدعم غزة

نظم الآلاف من النشطاء وممثلي القوي السياسية، مسيرات تضامنية، انطلقت من المساجد علي نطاق المحافظة إلي ميدان الممر « الشهداء»، رافعين شعار « بنقولها بكل قوة فلــســطــين عربية».
https://fb.watch/nO7i-04z3N/?mibextid=9R9pXO
وانتشرت اللافتات المختلفة المؤيدة للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بالميدان.
واستمر توافد الوفود حتي الساعة الرابعة عصرا، في مسيرات وسط هتافات مؤيدة للفلسطنين وقطاع غزة ضد الاعتداءات الاسرائليلية، شارك فيها الأسرة الاسمعلاوية، وخاصة الأطفال والنساء من الاعمار المختلفة، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية.
كما قام العشرات من المشاركين بإشعال الحريق في العلم الإسرائليلي تعبيرا عن رفضهم للانتهاكات الصهيونية الأخيرة ضد الأشقاء المدنيين العزل.