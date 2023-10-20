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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنقولها بكل قوة فلسطين عربية.. مسيرات حاشدة لأهالي الإسماعيلية لدعم غزة

خلال المسيرات
خلال المسيرات

نظم الآلاف من النشطاء وممثلي القوي السياسية، مسيرات تضامنية، انطلقت من المساجد علي نطاق المحافظة إلي ميدان الممر « الشهداء»، رافعين شعار « بنقولها بكل قوة فلــســطــين عربية».

https://fb.watch/nO7i-04z3N/?mibextid=9R9pXO

 

الدفاع عن الوطن والعرض.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

وانتشرت اللافتات المختلفة المؤيدة للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بالميدان.

واستمر توافد الوفود حتي الساعة الرابعة عصرا، في مسيرات وسط هتافات مؤيدة للفلسطنين وقطاع غزة ضد الاعتداءات الاسرائليلية، شارك فيها الأسرة الاسمعلاوية، وخاصة الأطفال والنساء من الاعمار المختلفة، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية.

كما قام العشرات من المشاركين بإشعال الحريق في العلم الإسرائليلي تعبيرا عن رفضهم للانتهاكات الصهيونية الأخيرة ضد الأشقاء المدنيين العزل.

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