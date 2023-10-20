داسوا العلم الإسرائيلي بالأقدام .. الإسمعلاوية يؤيدون أهالي غزة في مسيرات حاشدة

أشعل العشرات من المشاركين في التظاهرات التضامنية للقضية الفلسطينية بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية، النار في العلم الإسرائيلي ودهسه أسفل الأقدام، تعبيرا عن رفضهم العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

ونظم الآلاف من النشطاء وممثلي القوي السياسية، مسيرات تضامنية، انطلقت من المساجد بنطاق المحافظة إلي ميدان الممر « الشهداء»، رافعين شعار « بنقولها بكل قوة فلــســطــين عربية».

وانتشرت اللافتات المختلفة المؤيدة للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بالميدان.

واستمر توافد الوفود حتي الساعة الرابعة عصرا، في مسيرات وسط هتافات مؤيدة للفلسطنين وقطاع غزة ضد الاعتداءات الاسرائليلية، شارك فيها الأسرة الاسمعلاوية، وخاصة الأطفال والنساء من الاعمار المختلفة، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية.

كما قام العشرات من المشاركين بإشعال الحريق في العلم الاسرائليلي تعبيرا عن رفضهم للانتهاكات الصهيونية الأخيرة ضد الأشقاء المدنيين العزل.



وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية توحيد خطبة بجميع مساجد المحافظة، اليوم الجمعة، وعددها 2560 مسجد منتشر بجميع انحاء المحافظة، عن «الدفاع عن الوطن والعرض».

وجابت المسيرات تضامنية الشوارع القريبة من ميدان الممر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالاعتداءات الاسرائيلية علي قطاع غزة.



من جانبه، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة للسويس، أن الجامعة شرعت في إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم بين طلابها وأهالي إقليم القناة وسيناء لمصابي وجرحى غزة في مدينة الإسماعيلية وفي جامعة والإسماعيلية الجديدة بسيناء.

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