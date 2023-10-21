عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أنواع.. تعرف على فوائد الخل

صدى البلد

يعتبر الخل واحد من أهم الأشياء التى لا يمكن الاستغناء عنها فى المطبخ نظرًا لاستخداماته وفوائده المتعددة، حيث يستخدم فى السلطات ويتم وضعه على المخللات، كما يستخدم لإزالة الدهون  والبقع العنيدة وفى تنظيف السجاد أيضًا وغيرها، وللخل أنواع عديدة ولكن الشائع منها هو الخل الأبيض، وهناك أيضًا خل التفاح الذى يتمتع بفوائد عديدة، وهناك 6 أنواع من الخل، وفقًا لموقع "boldsky".

1- خل التفاح:

وهو الخل ذو اللون الأصفر الباهت المصنوع من التفاح المضغوط، غنى بالمواد المُغذية ويتم إضافته للسلطات والصلصة والمواد الحافظة والمخللات، ويتمتع خل التفاح بفوائد صحية، حيث يعمل على تنظيم مستويات السكر فى الدم وتحسين صحة الأمعاء، كما يساعد فى إنقاص الوزن ويقلل الكوليسترول ويُعالج التهاب الحلق ويحسن صحة القلب والجلد.

إلا أن الإفراط باستخدام خل التفاح يسبب مشاكل للجسم، مثل تأكل مينا الأسنان والشعور بحرقان فى الحلق وقد يتفاعل مع أدوية السكر التى تضر بالبول.

2- الخل الأحمر والأبيض
وهو الخل التقليدى المستخدم فى إعداد الطعام، وله لونين الأبيض ذات الطعم المنعش،  والأحمر بنكهة التوت الطبيعى، وله فوائد عديدة فهو ممتاز لعلاج عسر الهضم وتأخر ظهور علامات الشيخوخة، وتقليل الدهون بالجسم وتحسين جودة البشرة، إلا أن له أضرار أيضًا حيث أن الافراط باستخدامه يؤدى إلى تفاقم حالات التهاب الجهاز الهضمى العلوى ما يسبب حرقة المعدة أو عسر الهضم.

3- خل الأرز
أحد أنواع الخل القديمة ولكنه غير شائع الاستخدام وهو متوافر باللون الأبيض والأحمر والأسود، ويستخدم خل الأرز الأبيض فى تخليل الخضار، والأحمر في اعداد الصلصة، ولديه العديد من الفوائد الصحية حيث يساعد على تحسين الهضم وتحسين مستوى المناعة ومفيد لصحة القلب والكبد، ولكن الافراط باستخدامه قد يؤدى إلى تلف الأسنان.

4- الخل البلسمى
وهو مصنوع من العنب المضغوط غير المصفى ويترك للتخمير مثل النبيذ، وهو غنى بمضادات الأكسدة ويحتوى على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة، وهو ما يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ويعمل بشكل جيد كمسكن للألم، ولكن شرب الخل البلسمى الخام قد يسبب التهاب الحلق وتلف المريء وقد يسبب ألام في المعدة.

5- خل الشعير
له لون ذهبى فاتح وشائه الاستخدام في النمسا وهولندا وألمانيا، لأنه مصنوع من البيرة فهو نقى جدًا ويحتوى على حمض أسيتيك المخفف بنسبة حموضة تتراوح بين 4-8 % وهو ما يجعله ممتازًا لفقدان الوزن لاحتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية ، وهو مفيد أيضًا لعلاج مرضى السكر، ولكن له سلبيات أيضًا حيث أن الإفراط منهه يؤدى إلى تلف المريء وبطانة المعدة والكلى، وقد يؤدى أيضًا إلى تسوس الأسنان ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6- خل قصب السكر
يتم استخلاصه من قصب السكر ويستخدم بشكل شائع في الفلبين ويشبه طعم خل الأرز، وله فوائد عديدة منها تحسين جودة البشرة وتنظيم نسبة السكر في الدم، ولكنه مثل غيره من أنواع الخل له أضرار إذا تم الإفراط فيه إلى حدوث اضطرابات بالمعدة ودوخة وصداع وفقدان الوزن بشكل غير صحى كما يؤثر على مستويات الكوليسترول بالدم.

استخدام خل التفاح إزالة الدهون الجهاز الهضمي الخل البلسمي الخل الأبيض تنظيم مستويات السكر فى الدم تقليل الدهون يقلل الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا .. نجوم هيوليود يوجهون خطابا لرئيس أمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

موضوعات متعلقة

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

ماذا يحدث للحامل عند تناول الشمام؟

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

خلطة سحرية.. ماذا يفعل الخل الأبيض للشعر؟

فيتامينات ومعادن.. 4 فوائد للبنجر في وجبة طفلك

تصدرت التريند.. أبرز 10 إطلالات لـ نهى عابدين

للرجال.. فوائد خارقة عند تناول القرنبيط

للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

ترشيحاتنا

عمرو أديب يطالب برقم خرافي في دعوى تعويض ضد مرتضى منصور|تفاصيل الحكاية

المفتي: الأديان كلها تقف ضد كل ما ينافي الفطرة السليمة

متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بدأ وقتها منذ 10 دقائق فلا تضيع فضلها

وزير دفاع إسرائيل يتجول في محيط غزة استعدادًا لغزو بري محتمل

حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام.. دار الإفتاء تجيب

أسباب عدم السيطرة على إخراج الريح.. نصائح لتجنب الإحراج الشخصي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أنواع.. تعرف على فوائد الخل

أضرار الإفراط في تناول الملح للأطفال

نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا .. نجوم هيوليود يوجهون خطابا لرئيس أمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

8 أضرار لتناول المخلالات بكثرة.. اعرفهم

فيديو

خلال الشتاء والمطر..مقطع فيديو يثير الجدل عن أهمية معجون الأسنان في سيارتك

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ