بالتعاون مع الفاو | جامعة الوادي الجديد تطلق مسابقة لتسويق منتجات المحافظة

تطلق جامعة الوادي بالتعاون مع منظمة الفاو مسابقة لشباب الوادي الجديد المهتمين بالتسويق الإلكتروني لاحتضان أفكارهم في مجال التسويق الإلكتروني لمنتجات الوادي الجديد سواء منتجات الحرير أو المنتجات التراثية للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على خدمة المجتمع وتعزيز طاقات الشباب في مجال ريادة الأعمال.



ذكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن المبادرة تتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتحول الرقمي بالإضافة إلى الاستثمار في طاقات الشباب بإنشاء شركات ناشئة لتسويق منتجات المحافظة، حيث سيتم تقديم الدعم الفني والمالي للفائزين من خلال المشروع.



وأضاف الدكتور أحمد دياب مستشار منظمة الفاو ومدير المشروع أن المنظمة في الوقت الراهن تنفذ مشروعًا لدعم إنتاج الحرير بالمحافظة بغرض تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات الريفيات، حيث تم تنفيذ المشروع وفقا لتوجيهات الحكومة المصرية متمثلة في معالي اللواء المحافظ بالتعاون مع مديرية الزراعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعة.



وأضاف أن المشروع قد حقق نجاحاً في إنتاج شرانق وخيوط الحرير في جمعية البشندي بمركز بلاط وكذلك إنتاج الشرانق بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقرية المنيرة بالخارجة.



بالإضافة إلى توزيع معدات إنتاج الحرير للشباب والسيدات المشاركين في المشروع، وتأتي المبادرة الحالية في إطار المساعدة في تسويق منتجات المحافظة التراثية بما فيها حرير الوادي الجديد.

وأضاف معالي رئيس الجامعة أن المسابقة تستهدف احتضان شركتين إحداهما بمركز الداخلة والأخرى بمركز الخارجة تعملان في مجال التسويق الإلكتروني لمنتجات المحافظة، من الحرير والتمور والحرف اليدوية، مشيرًا أن الاحتضان يشمل تقديم الدعم الفني وتسجيل الشركة بالإضافة إلى دعم إنشاء منصة التسويق وصفحة فيسبوك لكل شركة من الشركتين الفائزتين.

وأشار الأستاذ الدكتور محمود الكيلاوي منسق المبادرة أن شروط التقديم تتضمن: تكوين فريق من ٣ إلى ٥ أفراد إحداهما فتاة على الأقل ، وتقديم فكرة ونموذج أعمال في مجال التسويق الإلكتروني.

وتتضمن الجوائز احتضان الفائزين وتقديم دعم فني لبناء قدرات الفرق الفائزة ودعم مالي لتأسيس الشركة وتسجيلها في هيئة الاستثمار وبناء أو تطوير المنصة أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بالتسويق، علما بأن اخر موعد للتقديم هو ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٣

للتقديم من خلال الرابط :

https://forms.gle/Lq9UKDpDiyvNHMQM9.