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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسريب رقم المحمول الشخصي لرئيس وزراء بريطانيا على الإنترنت

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تم نشره على الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه "تم نشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لريشي سوناك، الذي عمل معه لفترة طويلة، على الإنترنت".

وأضافت: “نشر المخادعون على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية وردا على جهاز الرد الآلي من رئيس الوزراء”.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا هو الرقم نفسه الذي استخدمه سوناك لسنوات.

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ولفتت صحيفة “الصن” البريطانية، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني حصل على رقم جديد عندما وصل إلى السلطة.

وذكرت “الصن”: "لكن الفيديو المنشور على الإنترنت... يظهر أن الرقم السابق مستمر في العمل".

ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا بريطانيا

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