أثناء لقائه بالقاهرة | سوناك يعزّي الرئيس الفلسطيني في ضحايا غزة

التقى رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة اليوم، وفقا للبيان الصحفي الذي نشرته المملكة المتحدة.

أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه العميقة لخسارة أرواح المدنيين في غزة، بما في ذلك الدمار المروع الذي تعرض له المستشفى الأهلي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اتفق القادة على ضرورة قيام جميع الأطراف باتخاذ خطوات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتقليل الخسائر في الأرواح البريئة. وأدانوا هجوم حماس، وأكدوا أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وفقا لما نص عليه البيان.

شدد رئيس الوزراء على التزامه بفتح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من معاناة آلاف الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والدواء. وأطلع على محادثاته مع رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس السيسي حول هذا الموضوع.

أكد رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة طويل الأمد بحل الدولتين وتحقيق مستقبل يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش بسلام وأمن.