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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب تبدأ من 3000 جنيه..

«العمل» توفر 5931 وظيفة في 39 شركة داخل 11 محافظة

صدى البلد

وفرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، 5931 فرصة عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي. 

ودعت  الوزارة الشباب الباحث عن فرص عمل إلى التقديم على فرص العمل الجديدة المتوفرة بالوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُصدرها كل 15 يوماً، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في عددِ من المحافظات.                                                                            

وأكدت الوزارة أن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة المُستمرة لمديري المديريات بالمحافظات، بتحري الدقة والمصداقية، ومتابعة تلك الفرص لحين استلامها من جانب الراغبين في العمل، فضلا عن متابعة تطبيق القوانين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وتقديم شاب مؤهل، ومُدرب لصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بين طرفي العمل والإنتاج.                                               

وقالت إنها تلقت طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 فرصة عمل حتى الآن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم على تلك الفرص عليها من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية نوفمبر المُقبل.

وأوضحت الوزارة أن جميع بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب "النشرة القومية للتشغيل" على اللينك التالي: https://www.manpower.gov.eg/

وتصدر الوزارة نشرة التوظيف الدورية من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة.                                                    

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل متوفرة في 11 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادى الجديد، والفيوم.

وتشمل التخصصات المطلوبة: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين، وصيدليين، ومساعد صيدلى، ومحضر طلبيات، ومدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائي موارد بشرية، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وعمال مخازن، وأخصائيي مشتريات، ومندوبي مبيعات، ومحصلين، ووسطاء تأمين، ومندوبي توزيع، وجميع أعمال الفندقة، وعمال خياطة بجميع الأقسام، وفنيين جميع التخصصات، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مُجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

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