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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت القادم.. انطلاق الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنطلق يوم السبت القادم الموافق ٤ نوفمبر فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس  " Career Week 2023 " في نسخته الثانية ، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية أ.د.غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أ.د.ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، د. أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام  4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات ، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس ( في العاميين الأخريين ) مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

يقام  "Career Week 2023 " علي مدار الثلاث أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءا، وقد تم تخصيص اليوم الأول ، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات .

واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب, الحقوق و التربية.

و يمكنكم التسجيل من خلال الرابط التالى :
https://asucareercenter.icareerhub.com/

https://www.asu.edu.eg/ar/725/event/

 

Jobs Education الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس الأسبوع التوظيفي الحاسبات و المعلومات

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