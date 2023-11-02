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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتفاصيل والأرقام| ننشر توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لهذا العام

توزيع الدرجات
توزيع الدرجات

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات الصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 .

  • اللغة العربية : إلكتروني من 34 درجة + 6 درجات على الورقي + 5 درجات على امتحان الشهر + 2.5 مواظبة + 2.5 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 50 درجة
  • اللغة الأجنبية الاولى : 27 درجة + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 مواظبة + 2 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 40 درجة
  • اللغة الاجنبية الثانية : 20 درجة + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 مواظبة + 1.5 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 30 درجة
  • الرياضيات :  اللغة الاجنبية الثانية : 27 درجة + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 مواظبة + 2 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 40 درجة
  • كيمياء :  اللغة الاجنبية الثانية : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة
  • فيزياء : - اللغة الاجنبية الثانية : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة
  • أحياء : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة
  • تاريخ : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة
  • جغرافيا : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة
  • الفلسفة : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة


توزيع درجات مواد الصف الثاني الثانوي

  • اللغة العربية : 34 درجة على الإلكتروني + 6 درجات على الورقي + 5 درجات على امتحان الشهر + 2.5 درجة على المواظبة + 2.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 50 درجة
  • اللغة الاجنبية الاولى : 27 درجة على الإلكتروني + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 درجة على المواظبة + 2 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 40 درجة
  • اللغة الاجنبية الثانية : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • الجبر والتفاضل : 27 درجة على الإلكتروني + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 درجة على المواظبة + 2 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 40 درجة
  • الكيمياء : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • الفيزياء : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • الأحياء : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • تطبيقات رياضية : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • التاريخ : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • الجغرافيا : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • الفلسفة : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة
  • علم النفس : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة


توزيع درجات المواد غير المضافة للمجموع

  • الحاسب الالي : 10 نظري + 8 عملي + 1 على امتحان الشهر + نصف درجة مواظبة + نصف درجة سلوك .. الدرجة الكلية من 20
  • التربية الدينية : 16 نظري + 2 على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. الدرجة الكلية 20 درجة
  • التربية الرياضية : 10 عملي
  • التربية المهنية : 10 عملي + 8 نظري + 1 اختبار شهر + نصف درجة مواظبة + نصف درجة سلوك .. الدرجة الكلية من 20
  • التربية الوطنية : 8 نظري + 1 اختبار الشهر + نصف درجة مواظبة + نصف درجة سلوك .. الدرجة الكلية من 10
  • النشاط : 10 عملي
  • البحث الورقي : 50 نظري

إعلان توزيع درجات الاول والثاني الثانوي في المدارس
إعلان توزيع درجات الاول والثاني الثانوي في المدارس
إعلان توزيع درجات الاول والثاني الثانوي في المدارس
إعلان توزيع درجات الاول والثاني الثانوي في المدارس
المدارس الثانوية الأول الثانى الثانوي الثانوي المدارس

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