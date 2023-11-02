بالتفاصيل والأرقام| ننشر توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لهذا العام

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات الصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 .

اللغة العربية : إلكتروني من 34 درجة + 6 درجات على الورقي + 5 درجات على امتحان الشهر + 2.5 مواظبة + 2.5 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 50 درجة

اللغة الأجنبية الاولى : 27 درجة + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 مواظبة + 2 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 40 درجة

اللغة الاجنبية الثانية : 20 درجة + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 مواظبة + 1.5 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 30 درجة

الرياضيات : اللغة الاجنبية الثانية : 27 درجة + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 مواظبة + 2 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 40 درجة

كيمياء : اللغة الاجنبية الثانية : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة

فيزياء : - اللغة الاجنبية الثانية : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة

أحياء : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة

تاريخ : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة

جغرافيا : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة

الفلسفة : 14 درجة + 2 درجات على الورقي + 2 درجات على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. لتكون الدرجة الكلية 20 درجة



توزيع درجات مواد الصف الثاني الثانوي

اللغة العربية : 34 درجة على الإلكتروني + 6 درجات على الورقي + 5 درجات على امتحان الشهر + 2.5 درجة على المواظبة + 2.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 50 درجة

اللغة الاجنبية الاولى : 27 درجة على الإلكتروني + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 درجة على المواظبة + 2 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 40 درجة

اللغة الاجنبية الثانية : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

الجبر والتفاضل : 27 درجة على الإلكتروني + 5 درجات على الورقي + 4 درجات على امتحان الشهر + 2 درجة على المواظبة + 2 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 40 درجة

الكيمياء : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

الفيزياء : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

الأحياء : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

تطبيقات رياضية : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

التاريخ : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

الجغرافيا : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

الفلسفة : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة

علم النفس : 20 درجة على الإلكتروني + 4 درجات على الورقي + 3 درجات على امتحان الشهر + 1.5 درجة على المواظبة + 1.5 درجة على السلوك ... لتكون الدرجة الكلية من 30 درجة



توزيع درجات المواد غير المضافة للمجموع

الحاسب الالي : 10 نظري + 8 عملي + 1 على امتحان الشهر + نصف درجة مواظبة + نصف درجة سلوك .. الدرجة الكلية من 20

التربية الدينية : 16 نظري + 2 على امتحان الشهر + 1 مواظبة + 1 سلوك .. الدرجة الكلية 20 درجة

التربية الرياضية : 10 عملي

التربية المهنية : 10 عملي + 8 نظري + 1 اختبار شهر + نصف درجة مواظبة + نصف درجة سلوك .. الدرجة الكلية من 20

التربية الوطنية : 8 نظري + 1 اختبار الشهر + نصف درجة مواظبة + نصف درجة سلوك .. الدرجة الكلية من 10

النشاط : 10 عملي

البحث الورقي : 50 نظري

إعلان توزيع درجات الاول والثاني الثانوي في المدارس