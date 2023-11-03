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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار البنزين الجديدة.. 10 نصائح لقائدي السيارات| توفر فلوسك

افضل النصائح لقائدي
افضل النصائح لقائدي السيارات لتوفير الوقود

يبحث الكثير من قائدي السيارات، عن اهم الخطوات التي يتبعها لتوفير النفقات الاستهلاكية للوقود، وخاصة بعد ارتفاع اسعار البنزين، وبالفعل هناك عدد كبير من الناصح التي تحد كثيرًا من هذا الأمر، ومن الأفضل اتباعها لتقليل الاستهلاك وللمحافظة على نقودك.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" افضل النصائح لقائدي السيارات لتوفير الوقود.

 

1 – من الأفضل أن تتجنب عمليات إحماء "تسخين" السيارة لمدة طويلة، والاكتفاء بفترة قصيرة لاتتعدي الـ 30 ثانية.

 

2 – حافظ على التحرك بسرعات منخفضة، ولا داعي لزيادة السرعات بشكل غير طبيعي، نظرا لسلامتك وسلامة الاخرين أولًا ثم لتجنب احتراق البنزين بشكل اكبر. 

 

3 – اختار التوقيت الأفضل لبدء رحلتك، وابتعد عن أوقات الذروة والازدحام المروري.

 

4 - تجنب تشغيل وإيقاف السيارة لأكثر من مرة لما يحتاجه من احتراق كمية كبيرة من الوقود.

 

5 – استخدم مكيف السيارة أو المدفأة عند الحاجة فقط، ولسيت بشكل مستمر.

 

6 – يفضل أن تجمع مشاويرك الخاصة في وقت واحد إن أمكن، وبخط سير متتابع، مع اختيار افضل طريق على GPS، لتجنب الاماكن المزدحمة والمساعدة على انجاز مهامك.

 

7 – من الأمور المساعدة أيضا، الاعتماد على سيارة واحدة في حالة السفر انت واصدقائك أو الذهاب للعمل سويًا، وتبادل هذا الامر بشكل دوري بينكم.

 

8 – اغلق نوافذ سيارتك في حالة السير على سرعات عالية أو عكس الهواء، لتقليل مقاومة السيارة له، والتي تتطلب حرق كمية اكبر من الوقود.

 

9 – قم باجراء كافة الصيانات الدورية والتي تتضمن الميكانيكا بكافة انواعها، مع تغير الزيت والبوجيهات وصيانة "عفشة" السيارة، وفلتر البنزين، للاستمتاع بقيادة مثالية وموفرة للوقود.

 

10 – تأكد من إغلاق غطاء البنزين جيدًا، بالإضافة إلى تقليل الأحمال داخل سيارتك.

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