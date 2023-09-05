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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حافظ على عربيتك.. أفضل 5 نصائح لقائدي السيارات

افضل 5 نصائح للحفاظ
افضل 5 نصائح للحفاظ على السيارات

يرغب الجميع من قائدي ومالكي المركبات في الحفاظ على سياراتهم، للحصول على عمر افتراضي اطول، والاستغناء عن النفقات الكبيرة التي تتم بسبب الاهمال وكثرة الاعطال، حيث تعد السيارة واحدة من اهم وسائل التنقل والتي تنجز الكثير من الوقت والجهد.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" افضل 5 نصائح للحفاظ على السيارات وتجنب الكثير من الاعطال والمشكلات.

 

  • يعتبر زيت المحرك من اهم الاشياء التي تحافظ على العمر الافتراضي للمحرك، حيث يتمكن من اعطاء الاجزاء المعدنية الداخلية افضلية الحركة، والعمل بشكل سلس، ولذلك فيجب المحافظة على موعد تغييره بشكل مستمر، وقياسة من وقت إلى اخر، ومتابعة اللون الخاصة به ودرجة اللزوجة.

 

  • من الامور الضرورية ايضا متابعة زيت ناقل الحركة، لضمان كفاءة عمل التروس المعدنية الداخلية، ولتجنب الكثير من المشكلات، بالاضافة إلى متابعة فلتر زيت المحرك، وقياس مستوى الزيت، إلى جانب متابعة نسبة الرايش في حالة عدم تغييره من قبل.

 

  • يجب ايضا متابعة مواعيد الصيانة الدورية وتغيير السيور الداخلية، والتي تعد جزء اساسي من الاجزاء الميكانيكية، بالاضافة إلى تغيير الوجيهات، ومتابعة الحالة العامة لـ"عفشة" السيارة وجميع العناصر الخاصة بالمنظومة الفنية.

 

  • من الافضل أن نتابع مستوى التبريد، والاطمئنان على الحالة العامة للردياتير، وتغيير مياه التبريد في موعدها المحدد، بالاضافة إلى الاطمئنان على الهيكل المعدني وضمان خلوه من الثقوب أو التسريبات.

 

  • هناك أيضا الكثير من النصائح العامة ابرزها، طريقة الاصطفاف بأن تكون بعيدة عن اشعة الشمس المباشرة حتى لا يتأثر الطلاء الخارجي وتغيير اللون، بالاضافة إلى طرق القيادة الصحيحة، وتجنب ايضا أن نبتعد عن شراء قطع الغيار مجهولة المصدر، والصيانة في التوكيلات أو المراكز المتخصصة والتي يشهد لها بالكفاءة.
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