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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 108 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون المستمر بين جميع  الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات. 

وأكد محافظ المنيا عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

 

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وتمكنت الوحدات المحلية لمراكز “بني مزار- المنيا- مغاغة- العدوة” من إزالة 53 حالة تعد على الأراضي الزراعية، جاءت منها 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار بقرى “صندفا - أبوجرج - الحسينية”، و5 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، و12 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرى “ميانة، آبا، طنبدى، شم” بمركز مغاغة، و14 حالة بقريتى صفانية و بنى وركان ومدينة العدوة.

وفي مراكز سمالوط ومطاى وملوى، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 17 حالة بسمالوط بقرى “دفش، وقلوصنا، ومنقطين، وشوشة، واعتزاز”، وفي مطاى تمت إزالة 37 حالة بقرى “حلوة، وبردنوها، وأبو عزيز، ومنبال”، وحالات بأحياء مدينة مطاى، وتم حرث ورى 18 قيراطا بقرية كوم شفا لإعادة زراعتها، وفى مركز ملوى تم إيقاف أعمال تعديل وإزالة شدة خشبية بدون ترخيص بالدور الأول علوى بحى شمال 2 بالمدينة بشارع سعد زغلول خلف العرفانى، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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