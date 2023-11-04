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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 185 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

حررت مديرية التموين بالمنيا 185 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 185 مخالفة تموينية منها 140 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن – توقف عن الانتاج - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان – اختراق ماكينة مخبز- قضايا أخرى متنوعة) 45 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر المقرر– بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية – بيع منتجات منتهية الصلاحية).
 

أسامة القاضي محافظ المنيا البترولية الخدمات المقدمة للمواطن المخابز البلدية غير مطابق للمواصفات

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