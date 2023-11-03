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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: لا زيادة فى تعريفة الركوب .. وحملات تفتيشية على المواقف

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد محطات الوقود

 كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود بالمحافظة للتأكد من توافر مخزون المواد البترولية والبيع بالأسعار الجديدة مع الإبقاء على سعر السولار دون زيادة.

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مؤكدا عدم زيادة تعريفة الركوب واستمرار العمل بها لسيارات الأجرة و لكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية،وانتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى.

 وشدد المحافظ على مواصلة الجهات المعنية حملاتها الرقابية على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين، لافتا الى استقبال غرفة عمليات المحافظة لأي شكاوى أو بلاغات تخص أي مخالفات بعدم الالتزام بالتعريفة المقررة على تليفون رقم : 0862342200.
 

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