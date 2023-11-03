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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: لجان تفتيش على محطات الوقود بعد تحريك الأسعار

تحريك أسعار البنزين
تحريك أسعار البنزين

أعلنت مديرية التموين بالمنيا قيام لجان تفتيش للمرور  علي محطات الوقود ومتابعة عملية الصرف وفقا الأسعار الجديدة عقب تحريك سعر الوقود من البنزين 80 و92 و95.


وشدد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا علي وضع قائمة أسعار بالمحطات وكل ماكينات ااصرف بالأسعار الجديدة كما كلف اللجان بضبط المخالفين.

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وأوضح أن لجان التفتيش قامت بالمرور على محطات الوقود والتأكد من توافد السائقين وأصحاب المركبات بصورة طبيعية وتوافر كميات الوقود فى كل المحطات لتوفير احتياجات السائقين وقائدى المركبات والتأكد من الأسعار لعدم التلاعب وضبط المخالفين.

اسعار البنزين


يذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى اوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى:

10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50  جنيه للتر البنزين 92، و12.50  جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
 

أسعار البنزين الاسعار الجديدة البنزين 80 البنزين 95 البنزين 92 تثبيت سعر السولار تعديل سعر بيع منتجات البنزين مديرية وزارة التموين

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