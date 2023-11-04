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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية وعلاج 4464 رأس ماشية بالمنيا

خدمات بيطرية مجانية
خدمات بيطرية مجانية بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا في الفترة من 28 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الحالي وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

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وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية قامت بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية ونفذت 6 قوافل بيطرية مجانية شملت مركز مغاغة، وقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وقرية أبو جرج بمركز بني مزار، وقرية تانوف بمركز ديرمواس، وقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وقرية بني عامر بمركز العدوة، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية إلي 4464 رأس ماشية، منها كشف وفحص وسونار لعدد 524 رأس، وكشف وعلاج طفيليات داخلية لعدد 963 رأس، وفحص وعلاج طفيليات خارجية لعدد 769 رأس، وعمل 130 عملية جراحية، وتحصين 234 حالة، وتجريع 1198 حالة، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة

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