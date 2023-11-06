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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القرع يحافظ على صحة العظام ويحسن الأوعية الدموية..نعرف على فوائده الصحية الكاملة

القرع العسلي لع العديد
القرع العسلي لع العديد من الفوائد لجسم الانسان

يحتوي القرع العسلي  وبذوره على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية وهي التي تزيد من  القيمة الغذائية للقرع، حيث تشمل مكونات اليقطين الفيتامينات، ، كما يعد مصدراً جيداً لفيتامين ج ، وفيتامين هـ والعديد من فيتامينات ب.

ويحتوي القرع العسلي على المعادن، البوتاسيوم ، والنحاس، والمنغنيز، والحديد، كما يحتوي أيضاً على المغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، والفولات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السعرات الحرارية في القرع قليلة، إذ أن 94% من مكوناته هو الماء، كما يحتوي على الكاروتينات مثل البيتا كاروتين، والكثير من الألياف الغذائية.

كما يحتوي  على نسبة عالية جداً من الدهون الصحية، والبروتين، بالإضافة إلى العديد من المعادن الضرورية للجسم مثل الزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

لذا فان القرع يحافظ على صحة العظام ويحسن الأوعية الدموية وينظم ضغط الدم. 

الجهاز التنفسي:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النبانات والاعشاب البرية،   أن بذور القرع غنية بالمواد الغذائية منها الألياف الغذائية والكربوهيدرات والبروتينات والدهون وفيتامين ك ،  المانجنيز  ،والماغنسيوم والحديد والنحاس والزنك .

وقد تساعد بذور القرع  في  التخلص من المخاط في الجهاز التنفسي.، والمساعدة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.، وعلاج التهاب المفاصل  والقليل منها .، علاوة على تحسين صحة العظام ومنع هشاشة العظام.، والوقاية من مشاكل فقر الدم.

ويساعد كل من الكالسيوم والبوتاسيوم على تنظيم معدل ضربات القلب وزيادة إنتاج الأنسولين. ويسبب نقص المغنيسيوم إلى الشعور بالقلق والصداع النصفي وتشنجات العضلات وآلام ما قبل الحيض.
 

كما يعمل القرع على   تعزيز صحة العظام، حيث يلعب المغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور دوراً هاماً في زيادة كثافة العظام، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء عند انقطاع الطمث

وقد أظهرت الدراسات ، أن اتباع حميات غذائية غنية ببذور القرع، يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، لا سيما السرطان.

 كما وجدت بعض الدراسات أن تناول بذور القرع قد يساعد في عملية الشفاء من سرطان الثدي، وأن مكملات بذور القرع الغذائية قد تلعب دوراً في إبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا .

 

حيث  يساعد زيت بذور القرع على خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفع..حيث تحتوي بذور القرع على أنزيمات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين صحة القلب

كما تساعد بذور القرع في تنظيم ضغط الدم.  ، والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.،  والحفاظ على صحة العظام.، كما  قد تساعد بذور القرع في الحفاظ على صحة القلب وتحسينها.

وأظهرت الدراسات،  أن بذور القرع ومسحوق بذور القرع وعصير بذور القرع، تساعد جميعها على خفض مستويات السكر في الدم، وعند تناول بذور القرع على الريق، فهي تساهم  في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني،  لانها  غنية بعنصر المغنيسيوم، ومن المعروف أن الوجبات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
 

الحيوانات المنوية:

 

ولأن  بذور القرع  غنية بالزنك، فهي تساعد  على تحسين جودة الحيوانات المنوية، وحمايتها  من أي ضرر قد تسببه أمراض المناعة الذاتية أو العلاج الكيميائي، وهي غنية كذلك بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسن مستويات التستوستيرون في الجسم.

 

ويساعد الزنك،ايضا في حصول الجسم على حاجته من هرمون الميلاتونين الذي ينظم دورات النوم.، كما تحتوي بذور القرع على مستويات عالية من الماغنيسيوم، الذي ربطه بعض الباحثون بجودة النوم.كما تحتوي  على نوع من الأحماض الأمينية،الذي قد يساعد على تحسين جودة النوم، خاصة عند تناوله قبل الخلود للنوم مباشرة.، 
 

رفع المناعة:

 

كما تساعد بذور اليقطين المرأة الحامل، ومنها  رفع المناعة، والوقاية من الإصابة بعدوى الرحم، والتي يمكن أن تسبب ولادة مبكرة ، وذلك بشرب مغلي بذور القرع في تحصيل تلك الفوائد الرائعة.

كما  يمكن أن تساعد  بذور القرع  على إنقاص الوزن، لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم فقدان الوزن، مثل الألياف، والبروتين، والأحماض الدهنية غير المشبعة، وتعمل جميعها على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، وتمنع الإفراط في تناول الطعام. .حيث أن وجود العناصر الغذائية ، مثل الألياف، والبروتين، والأحماض الدهنية غير المشبعة، وتعمل جميعها على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، وتمنع الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تقليل الوزن .

 

و تُساعد  كذلك على خفض مستويات الكوليسترول الضار من خلال التقليل من نسبة امتصاصه في الجسم بالاضافة إلى أنها تعمل على تنقية الشرايين وتنظيفها من الدهون المتراكمة.
 

ويساعد القرع العسلي  في عملية الهضم، وملين.، ومضاد للسعال.، كما أنه مدر للبول.، وملطف للأغشية المخاطية.، كمايساعد  على علاج للبواسير.،وعلاج للاكتئاب، والأرق.


وقد يساعد تناول لب القرع الأبيض في علاج الصلع الوراثي عند الرجال بفضل الأحماض الدهنية.
 

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