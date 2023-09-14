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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

الكزبرة
الكزبرة

 تعد الكزبرة الخضراء من اشهى أنواع الخضروات التي يتم إضافتها للسلطه والمحشي وغيرها الكثير من الأطباق اللذيذة ولكن هل تعلم أن هذه النبتة تمتلك فوائد خارقه للجسم؟!
ووفقا لما جاء في موقع netmeds نعرض لكم أهم فوائد أوراق الكزبرة الصحية:

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تعزز الرؤية:
تحتوي أوراق الكزبرة على كميات وفيرة من فيتامين أ، إلى جانب فيتامين ج، وفيتامين هـ وطبقة الكاروتينويد من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تحسين البصر، كما أنها فعالة في علاج التهاب الملتحمة واضطرابات الرؤية التنكسية البقعية والمرتبطة بالعمر.

تعالج أعراض مرض السكري:
تساعد المستويات الكبيرة من الألياف الغذائية والبروتينات الموجودة في أوراق الكزبرة في تنظيم مستويات السكر في الدم وإن شرب كوب صغير من عصير الكزبرة مع بعض منقوع الليمون والعسل يمكن أن يسيطر على الشهية، ويعزز فقدان الوزن ويخفف من أعراض مرض السكري.

  يعالج خلل الكبد :
الكميات الغنية من القلويدات والفلافونويدات الموجودة في أوراق الكزبرة تساعد في علاج أمراض الكبد مثل اليرقان واضطرابات الصفراء وعلاوة على ذلك، فإنها تمنح أيضًا سمات مفيدة لحماية الكبد، مما يعزز وظائف الكبد ويضمن التخلص السليم من السموم من الجسم عن طريق الكلى.

يقوي كثافة العظام :
تنعم أوراق الكزبرة بكميات سخية من المعادن الغنية بالأنسجة الضامة، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور و إن تناول هذه الأوراق في السلطات والسلطات يزيد بشكل كبير من كثافة العظام ويهدئ آلام المفاصل في التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

هشاشة العظام
هشاشة العظام

علاج مشاكل المعدة :
تحتوي أوراق الكزبرة على مادة الأنثوسيانين المضادة للالتهابات، والتي تساعد في شفاء قرحة المعدة وعسر الهضم. 
علاوة على ذلك، فإن تناول أوراق الكزبرة يرفع أيضًا مستويات الإفرازات المخاطية في المعدة، التي تدافع عن جدران المعدة من الأحماض القوية، وبالتالي تعزيز صحة الأمعاء.


تعزز صحة الجلد

تعتبر أوراق الكزبرة مصدرًا قويًا لفيتامين E  وفيتامين A. وكلاهما رائع في مكافحة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد.


يمكن للكزبرة أيضًا محاربة مشاكل البشرة الدهنية نظرًا لقدرتها على امتصاص الزيوت الزائدة من الجلد وتحتوي العشبة أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات ومطهرة ومضادة للفطريات تعمل على تهدئة وتبريد الجلد.

تعزز صحة الدماغ

لقد وجد أن مستخلصات الكزبرة مفيدة لحماية الخلايا في الدماغ وتساعد في مكافحة تلف الدماغ بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.
في المقام الأول، يحدث انحطاط الدماغ بسبب الالتهاب وقد أثبتت العشبة فعاليتها في تخفيف أعراض تلف الدماغ.

تحارب الالتهابات الموسمية

أثبتت خصائص الكزبرة المضادة للميكروبات أنها مفيدة في مكافحة الالتهابات المنقولة بالغذاء بسبب مركباتها النباتية، أحد هذه المركبات يعرف باسم دوديسينال، كما يساعد الزيت المشتق من بذور الكزبرة والكزبرة في علاج التهابات المسالك البولية.
 

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