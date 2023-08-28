تخفف الإرهاق وتحسن عملية الهضم.. فوائد مذهلة لـ المليسة تعرف عليها

تعد المليسة من النباتات العشبية التي تعطي الشعور بالراحة والسعادة وتخفف التعب وآلام الصداع.. حيث تتميز المليسة بخصائصها الغذائية المميزة التي تساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الرائعة.، كما تعتبر المليسة مصدرا غنيا لفيتامين أ(A)، كذلك فيتامين ج (C) الذي يعتبر مصدرا أساسيا للمواد المضادة للأكسدة. أما بالنسبة للمعادن، فيقوم الكالسيوم بالحماية من هشاشة العظام ويلعب الحديد دورا مهما في بناء الجسم.

لذا فإن المليسة تخفف التعب ، وتساعد على النوم ، وتحسن عملية الهضم، ى وتعالج المغص لدى الأطفال.

عملية الهضم :

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية ، ان المليسة من المكونات التي تساعد في تحسين عملية الهضم حيث أنه يحتوي على الزيوت الأساسية التي تعمل على تثبيط الأنزيمات

حيث تساعد على التقليل من إصابة الجهاز الهضمي والقولون من خطر الإصابة بالالتهابات، كما أنها تساعد على التقليل من الانتفاخات واحتباس الماء ، والمساعدة في القضاء على الديدان والتقليل من الإمساك.

وتساعد المليسة، كذلك على النوم بشكل جيد حيث أنه يحتوي على مواد تقلل من نسبة هرمون التوتر( الكورتيزول) في الدم، مما يساعد في التخلص من اضطرابات النوم والقلق والتوتر وجعل النوم أكثر انتظاما.

وتخفف المليسة من التأثيرات المزاجية السلبية حيث تساعد على الاسترخاء والهدوء وتخفض الشعور باليقظة، وتعمل على تخفيض القلق.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول المليسة من الأشياء المفيدة للرجال، حيث أنه يساعد على الحماية من العقم ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، وإلى جانب هذا فإنه يساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.



زيت المليسة:



كما أن زيت المليسة يساعد على التخلص من احتقان الأنف عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.، ويعتبر من الزيوت المهمة التي تساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة.، والتخلص من التوتر والقلق، والمساعدة على النوم بشكل أفضل.

ويعتبر من الزيوت الأساسية التي تستخدم لعلاج انتفاخات البطن والألم الذي يصاحبها. كما يتم استخدامه على البشرة للتخلص من بعض المشكلات التي تصيبها ومنها مشكلة حب الشباب.

كما يستخدم زيت المليسة على الجروح مما يساعد في التئامها. وعند إضافة زيت المليسة إلى الأطعمة أو المشروبات يساعد على إدرار البول ويزيد من عملية التمثيل الغذائي.





وقال ان الأبحاث اثبتت قدرة ورق المليسة، على تقوية الأعصاب وتقوية الذاكرة ، هذا الي جانب ان دراسات حديثة إثبتت علاقة ورق الحبق بتخفيض نسبة السكر في الدم.



وقال ان مشروب أوراق المليسة يعتبر من أفضل ما يقدم لخفض درجة الحرارة، وكمادات من منقوع ورق الحبق بالماء البارد.



كما يعتبر مغلي أوراق المليسة، مكون أساسي لعلاج البلغم والتهاب الحلق ، ومن الممكن عمل غرغرة ثلاث مرات في اليوم بواسطة مغلي المليسة والنعناع لعلاج سريع لالتهاب الحلق والتهابات الفم وتقرحات اللثة .وهناك من يمضغ أوراق المليسة لعلاج الأعراض السابقة.



و يعتبر مغلي أوراق المليسة، كذلك شرابا تقليديا في بعض الدول لتخفيف مغص الأطفال، ومفيد في حالات التلبك المعوي والإسهال والقيء.



مهارات الذاكرة:

تحتوي المليسة، على نسبة عالية من الفيتامينات بما فيها فيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة، وفيتامين ب1، بالإضافة إلى الكثير من العناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم مثل الزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الاحماض مثل حمض الكافييك، وحمض الروزمارينيك اللذان يتميزان بفعالية مضادة للأكسدة، ما يجعل من المليسة نبتة فعالة من الناحية الصحية والغذائية.

لذا فهي تستخدم مستخلص عشبة المليسة كعلاج مساعد في الحالات الآتية:

الإجهاد، والتوتر، والقلق ، و تحسين مهارات الذاكرة والوظيفة المعرفية.، وعلاج الاكتئاب.، والأرق.، وكذلك اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.، علاوة على علاج المغص لدى الأطفال.، وكذلك متلازمة القولون العصبي.، وعسر الهضم.، والتهلث من الانتفاخ والغازات.، الصداع.، عسر الطمث ، التهاب الشعب الهوائية المزمن.،كما أنها تعد محفز للشهية.

وعشبة المليسة ،غنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم في الوقاية من التعرض إلى أنواع مرض السرطان مثل سرطان الجلد والرئة والفم والبنكرياس والكبد..كما أن المليسة تساعد على الحماية من الأمراض التي تحدث بسبب التعرض إلى البكتيريا والميكروبات والفيروسات، مما يساعد على منع الإصابة ببعض الأمراض من البرد والأنفلونزا.