هل يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على صحة الجهاز الهضمي؟ .. تفاصيل صادمة

العقل البشري والصحة مترابطان، في هذا العصر من التكنولوجيا المتقدمة والنمو السريع وأنماط الحياة المتغيرة ، يزداد مقدار الإجهاد بين الأفراد أيضًا بمعدل ينذر بالخطر ، مما يؤدي إلى ضعف الصحة الجسدية والجهاز الهضمي، لا تعتمد صحتنا الهضمية على ما نأكله فحسب ، بل تعتمد أيضًا على ما نشعر به، تؤدي المشاعر مثل السعادة والحزن مباشرة إلى عادات الأكل لدينا، ينتج التوتر والقلق هرمون التوتر الكورتيزول في الجسم ، والذي يؤثر بعمق على أمعائنا بالطرق التالية:



-مناعة الجهاز الهضمي

يقول الدكتور لوفكيش أناند ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ، مستشفيات HCMCT مانيبال ، دواركا ، "الإجهاد يقلل من القدرة على هضم الطعام بشكل صحيح، يحتوي جهازنا الهضمي على آلاف البكتيريا الجيدة والسيئة التي تساعد على الهضم، عند التعرض للإجهاد ، يحدث تفاعل كيميائي في الجسم يزيل هذه البكتيريا الجيدة ، مما يتسبب في ضعف جهاز المناعة والتهاب في الجسم، يمكن أن يتسبب التوتر لفترات طويلة في الإرهاق العقلي والإرهاق ، بالإضافة إلى أعراض جسدية من عدم الراحة ".

- الإجهاد يمكن أن يسبب الإمساك

يجب أن يبقى الطعام في الجهاز الهضمي لفترة زمنية معينة من أجل امتصاص جميع العناصر الغذائية، عند التعرض للإجهاد ، قد يكون الجهاز الهضمي مسدودًا تمامًا ، مما قد يؤدي إلى الإمساك وتعطيل عملية إزالة السموم الطبيعية التي تحدث أثناء الهضم الطبيعي، يمكن أن يسبب هذا أيضًا مشاكل مثل الغازات والانتفاخ وآلام المعدة وزيادة الوزن.

-القرحة

يمكن أن يسبب الإجهاد المزمن تقرحات في الجهاز الهضمي، تتلف بطانة القناة الهضمية بسبب هذه القرحة، يمكن أن يؤدي إلى الألم ، والشعور بالحرقان ، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، من الانزعاج البسيط إلى النزيف الشديد ، فإن مدى الضرر يزيد الإجهاد من إنتاج الأحماض في المعدة ، مما يؤدي إلى تفاقم هذه القرح.

-مرض التهاب الأمعاء

مرض التهاب الأمعاء هو اضطراب يسبب التهاب وتلف الجهاز الهضمي، يقول الدكتور أناند إن الإجهاد يؤثر على الانقباضات المنتظمة ، مما يؤدي إلى حركة غير منتظمة في الأمعاء.

طرق إدارة التوتر والقلق لتحسين صحة الجهاز الهضمي

- النشاط البدني المنتظم والتأمل

يساعد التأمل في التركيز وتوليد الطاقة الإيجابية، تساعد العديد من تقنيات التأمل على تركيز العقل بهدوء على موضوع معين وتقليل التوتر، يقلل النشاط البدني من التوتر ويشجع على إطلاق الإندورفين الذي يعمل كمسكنات طبيعية في الدماغ، يساعد في استرخاء الدماغ ويوفر السلام، إن إشراك نفسك في أنشطة مثل اليوجا يولد طاقات إيجابية ويساعد في تقليل التوتر.

- خذ وقتك لنفسك

وفقًا للدكتور أناند ، "يجب على المرء أن يأخذ يومًا واحدًا على الأقل إجازة في الأسبوع للقيام بشيء تحبه حقًا، يجب على المرء أن يضيف أشياء مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم ، أو ممارسة الرياضة ، أو الاستحمام بالاسترخاء ، أو الاستماع إلى الموسيقى ، أو اللعب مع حيوان أليف ، أو التحدث مع الأصدقاء ، أو أي شيء آخر يجلب السعادة لهم، إن الاستمتاع بصحبتك الخاصة يساعد المرء على فهم الموقف بشكل أفضل وإيجاد حل بدلاً من التشديد عليه ".



المصدر: timesofindia

