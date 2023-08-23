أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

قدّم الدكتور عبد الفتاح السباعى استشارى التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأطعمة التى تساعد على رفع المناعة.

أطعمة تقوى المناعة:

تأتي الفواكه والخضراوات في مقدمة أهم أطعمة تقوي المناعة، نظرًا لاحتوائها على كثير من العناصر الضرورية، والفيتامينات.

وتتضمَّن قائمة أهم أطعمة تقوية المناعة:

1- البيض

يحتوي البيض على البروتينات التي تحسِّن استجابة جهاز المناعة ضد الميكروبات.

كما يُعد مصدرًا للزنك، وفيتامين هـ، والسيلينيوم، وهي مضادات قوية للأكسدة تدعم مناعة الجسم.

2- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل: السلمون من أغنى مصادر أوميغا -3 الذي يزيد كفاءة خلايا الدم البيضاء، ومِنْ ثَمَّ تدعيم جهاز المناعة.

أيضًا يُساهِم أوميجا -3 في تقليل فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية.

يحتوي السلمون أيضًا على فيتامين د والسيلينيوم، اللذين يدعمان مناعة الجسم بقوة.

3- الدجاج

الدجاج مدرج ضمن قائمة أفضل أطعمة تقوي المناعة، إذ يحتوي على فيتامين ب6 المُخفِّف للالتهابات، كما يسهم في تكوين كرات الدم الحمراء الجديدة.

ويحتوي الدجاج كذلك على الزنك مضاد الأكسدة القوية، الذي يساهم في زيادة إنتاج كرات الدم البيضاء المناعية.

وينصح الأطباء بشرب حساء الدجاج؛ نظرًا لقدرته على تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد.

4- الزبادي

الزبادي غني بالبروبيوتيك (البكتيريا الصديقة) التي تقوي جهاز المناعة، وتحافظ على الجهاز الهضمي من البكتيريا الضارة.

وضعف وجود البكتيريا الصديقة في الجهاز الهضمي مُنذِر بفقد التوازن بينها وبين البكتيريا الضارة، ومِنْ ثَمَّ تظهر اضطرابات القولون والجهاز الهضمي تباعًا.

ويحتوي الزبادي أيضًا على فيتامين "د" الداعم القوي لجهاز المناعة.

ويُنصَح بتجنُّب السكر عند تناول الزبادي؛ للحصول على فوائده المُقوِّية للمناعة.

5- المكسرات

المكسرات، خاصةً اللوز مصدر للعديد من الفيتامينات والمعادن الداعمة لمناعة الجسم، مثل: فيتامين ب6، والسيلينيوم، وفيتامين هـ.

لذا تأكَّد من حصولك يوميًّا على وجبة خفيفة من المكسرات، لتقوية مناعة الجسم.

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6- الشوكولاته الداكنة

تدعم الشوكولاته الداكنة مناعة الجسم؛ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة.

قد تُتلِف الجذور الحرة خلايا الجسم إِنْ تُركت مهملة، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ تدعيم الجسم باستمرار بمضادات الأكسدة يحميه من الضرر.

لا يُنصَح بالإفراط في تناول الشوكولاته الداكنة، كونها غنية بالدهون المشبعة، والسعرات الحرارية.

الفواكه التي تقوي المناعة

الفواكه الطازجة من أهم أطعمة تقوي المناعة لمحتواها الغني من الفيتامينات والمعادن، من أهم هذه الفواكه:

1- البرتقال

البرتقال من الفواكه المُوصى بالحصول عليها باستمرار؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سي.

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، لذا يحمي خلايا الجسم من التلف، ويحفِّز إنتاج الكولاجين، كما يقلِّل مستويات الكورتيزول وضغط الدم، وله دور في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد.

2- التوت البري

يتميَّز التوت البري بعدم احتوائه على سعرات حرارية عالية، كما أنَّه ذو طعم رائع.

يحتوي التوت البري مضادات الهيستامين (الحساسية) الطبيعية، ومِنْ ثَمَّ فهو يخفِّف أعراض الحساسية، مثل: سيلان الأنف.

يحتوي أيضًا على العديد من مضادات الأكسدة، التي تحمي خلايا الجسم، وتدعم جهاز المناعة.

3- التفاح

يساعد التفاح على تقوية المناعة، وتخفيف الالتهابات الموجودة في الجسم، كما أنَّه مصدر للألياف والسكريات الطبيعية، المفيدة للجسم.

4- الأناناس

يحتوي على كمية لا بأس بها من فيتامين سي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى.

ويتمايز باحتوائه أيضًا على إنزيمات هاضمة، تساعد الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية.

5- الكمثرى

لا تحتوي الكمثرى على الألياف التي تخفف الإمساك فحسب، بل أيضًا تدعم جهاز المناعة؛ لتوافر فيتامين سي بها، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي.

الخضروات التي تقوي المناعة

لا يمكن تجاهل الخضراوات في معرض الحديث عن أطعمة تقوي المناعة، فهي ليست علاجًا لاضطرابات الجهاز الهضمي فقط.

تشمل أهم الخضراوات التي تقوي المناعة:

1- البروكلي

يعد البروكلي مصدرًا جيدًا للحصول على فيتامين سي، وبيتا كاروتين (مضادات للأكسدة)، بالإضافة إلى دوره في تكوين مضادات الأكسدة الطبيعية بالجسم.

ترفع مضادات الأكسدة كفاءة المناعة بشكل كبير، كما تحمي خلايا الجسم من التلف.

2- السبانخ

تحتوي السبانخ بعض العناصر الغذائية الضرورية للمناعة، مثل: فيتامين سي، وفيتامين هـ، و"الفلافونويدات". وهي مجموعة من الخلايا النشطة بيولوجيًا، ولها دور جيد في الوقاية من نزلات البرد.

3- الهليون

الهليون غني بفيتامين هـ أحد أقوى مضادات الأكسدة الداعمة لمناعة الجسم.

يُنصَح بطبخه مع كمية قليلة من الزيت؛ لمساعدة الجسم في امتصاص أكبر كمية من فيتامين هـ، وتدعيم المناعة.

4- الجزر

يشتهر الجزر بدوره في تقوية حاسة البصر، لاحتوائه على بيتا كاروتين.

يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين سي المعروف بدوره في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من نزلات البرد.

5- الثوم

الثوم ذو دور كبير في الوقاية من نزلات البرد، وعد من الأمراض الأخرى، إذ يعمل كمضاد حيوي طبيعي.

كذلك فإنَّ له دورا في تقوية جهاز المناعة؛ لاحتوائه على تركيزات عالية من المركبات التي تحتوي الكبريت.

6- الخرشوف

يمد الخرشوف الجسم بما يحتاج إليه من الألياف، وفيتامين سي، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، والحديد، ومضادات الأكسدة، ومِنْ ثَمَّ فهو مدرج في قائمة أفضل أطعمة تقوي المناعه