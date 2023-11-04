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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يزوران الجرحى الفلسطينيين في مستشفى بئر العبد

فحص طبي للعابرين
فحص طبي للعابرين عن طريق معبر رفح

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، صباح اليوم  السبت، في مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

مستشفى بئر العبد:


وأكد المحافظ  أن زيارة وزير الصحة بدأت بتفقد  أقسام مستشفي بئر العبد وزيارة الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفي، لافتا الي أن الوزير سيقوم بزيارة مستشفي العريش العام وتفقد وحدات الإسعاف، ومعبر رفح البري، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة الي الجرحي الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.


وأشار المحافظ  إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير أدوية الطوارئ وأكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للجرحي الفلسطينيين لافتا الي وجود 25 جريح فلسطينيا يتلقون العلاج في مستشفي بئر العبد.
 

كان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،  قد  أكد علي تفقد الوزير لعدد من بشمال سيناء، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.
 

رافق الوزير خلال زيارته للمحافظة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

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