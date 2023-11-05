توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يعد حظك اليوم من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل مع بداية أي يوم جديد، حيث ينتظر محبي الأبراج، إلقاء نظرة، قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

توقعات (21 مارس – 20 أبريل) كن حذرا فتكفيرك اليوم غير واضح وعقلك مشتت، ولكن لا تسمح لهذه الظروف أن تعوقك. في الحقيقة، ربما تستغل شعورك بالوهم لصالحك. ستكتشف أنك كلما تقبلت أي شعور غريب أو شاذ، ستكون كل أمورك على ما يرام. لا تظن أن كل شيء في حياتك يجب أن يكون عقلانيا.



توقعات برج الثور وحظك اليوم

تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء الدراسية جيدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقا. تصرفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك لكن العواقب ستكون بسيطة

توقعات برج الجوزاء حظك اليوم

إذا كانت تنتابك بعض الشكوك في موضوع ما فحاول أن تستشير من حولك. حاول أن تتصل بالأصدقاء الذين لم تسمع صوتهم منذ وقت بعيد. ربما تجد أنك كسول ولذلك لن تحرز تقدما في العمل اليوم. لا تخطط لكل شيء لأن التخطيط أحيانا يؤدي إلى نتائج غير مرضية.



توقعات برج السرطان

الحظ يرافق تحركاتك ويبعث فيك الأمل من جديد بعد الشك الذي انتابك مؤخرا من إمكانية تحقيق حلمك أو تنفيذ أحد المشاريع العزيزة على قلبك. تستعيد علاقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة أصدقاء طفولتك.

توقعات برج الأسد

يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض الاتصالات مع بعض الأشخاص. ستستمتع بالتحدث معهم وستشعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز بأنك تنظر لأي موضوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشكلتك هي أن هذا الأمر قد يكون له مردود سلبي كعدم قدرتك على اتخاذ أي قرار بسرعة.



توقعات برج العذراء

تظهر أكثر من أي وقت مضى طبيعتك المحبة للناس وللتعامل بشفافية من أجل إرساء الروابط الفعلية والعلاقات الإنسانية من حولك، ولتشجيع الآخرين على القيام بالمثل. تصغ إلى الآخرين بانتباه وتعاطف وتعطيهم أفضل الأفكار التي تساعد على حل مشاكلهم.



توقعات برج الميزان

ربما ينتقدك بعض الأشخاص اليوم بل معظمهم والغريب أن ستصغي إليهم جيدا. كن مهذبا وراجع وجهة نظرهم فربما تستفيد من كلامهم. حافظ على تواضعك اليوم وكن صبورا مع الآخرين. قد تشعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات الآخرين وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.



توقعات برج العقرب

يجب أن تتمكن اليوم من تقييم مشاعرك من منظور محايد ومستقل. استغل هذه الفرصة لتتخذ خطوة جديدة في حياتك العاطفية بناء على ما تشعر به الآن. تأكد أن تصرفاتك اليوم هي أفعال طبيعية وليست ردود فعل لما حدث في السابق. فكر جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.



توقعات برج القوس

الحزن والغضب يسيطران على حياتك بشكل يفوق الخيال، وتشعر ان الوقت قد حان للتخلص من هذا الحزن. اخرج من المنزل واقض يومك بالكامل خارجه وافتخر بما تقوم به وبما تقدمه للآخرين من خدمات. كن شجاعا وتعامل مع الآخرين وخذ الوقت الكافي للتعبير عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

توقعات برج الجدي

مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة. لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها. لا تكثر من شرب المنبهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة.

توقعات برج الدلو

تحلم اليوم بزيارة بعض الأماكن البعيدة وربما تفكر في طلب اجازة طويلة للسفر برا لمكان لم تفكر في زيارته من قبل. احذر فهذا اليوم غير مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغير فجأة اليوم بسبب بعض المشاكل التي تحدث بينك وبين الشريك.



توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد

كن حذرا لأنك تميل إلى الجدال والنقاش بحدة وقد ترفض الحوار كليا مسببا الإحراج أو القطيعة في العلاقة. قد تجد الكثير من المعترضين على علاقتك بالشريك، فتحل بالصبر لتتضح الصورة أكثر. قد تسمع بخبر يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.