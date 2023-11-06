أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب.. كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها ضد أهالي غزة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة شاومي الصينية الرائدة هاتف Poco C65، الذي يأتي بعد Poco C55 يأتي الهاتف الجديد بمعدل تحديث أعلى للشاشة، وكاميرات أفضل، وشحن أسرع.

لم يهدأ الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي تقريبًا منذ ما يقرب من عام على تقديم ChatGPT للعالم - خاصة في سوق العمل.

تتكاثف حدة الحرب في غزة مع وحشية مستمرة للعدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء وقتل الكل بدون تمييز ، كما يتجه الاحتلال حاليا لغزو بري ، ويستمر القصف الجوي بوتيرة عنيفة ‘ فعلى سبيل المثال يوم الثلاثاء، ضربت الصواريخ مخيم للاجئين في جباليا، حيث قالت قوات الدفاع الإسرائيلية إن قائدًا رفيعًا في حماس كان متواجدًا هناك، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.

كشفت شركة شاومي عن هاتف ذكي جديد من المتوقع إطلاقه قريبًا في الأسواق العالمية باسم Redmi 13C.

تم تسريب هذا الهاتف الذكي بالكامل مؤخرًا من خلال مقطع فيديو عملي. الآن ، أصدرت العلامة التجارية صورها رسميًا عبر الإنترنت ، مما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق.

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في الآونة الأخيرة، أصبح من الصعب اختيار أفضل هاتف يناسب احتياجاتك وميزانيتك. وإذا كنت تبحث عن هاتف من الفئة المتوسطة يتمتع بنفس إمكانيات الفلاجشيب، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك.