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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023

مرتب شهري 6 مليون
مرتب شهري 6 مليون جنيه..أكثر وظيفة مطلوبة في 2023

لم يهدأ الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي تقريبًا منذ ما يقرب من عام على تقديم ChatGPT للعالم - خاصة في سوق العمل.

زادت عمليات البحث عن وظائف الذكاء الاصطناعي على Indeed بنسبة 4000٪ تقريبًا في العام الماضي ، وزادت الوظائف الشاغرة لوظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 306٪ خلال نفس الفترة، بينما انخفض عدد الوظائف الشاغرة للذكاء الاصطناعي على ZipRecruiter من أعلى مستوياتها التي شهدتها في عام 2022 ، فإن الحجم الهائل للوظائف الشاغرة المتاحة للذكاء الاصطناعي على المنصة لا يزال "أكبر بكثير" الآن مما كانت عليه قبل الوباء ، كما تقول جوليا بولاك ، كبير الاقتصاديين في ZipRecruiter.

وظيفة الذكاء الاصطناعي الأكثر طلبًا والتي توظفها الشركات ليست في مجال الهندسة ، كما قد تتوقع. عالم البيانات هو الوظيفة الأكثر سخونة في مجال الذكاء الاصطناعي في السوق الآن.

في الأشهر الستة الماضية ، كانت الوظيفة الأكثر إعلانا عن الذكاء الاصطناعي على Indeed وثاني أكثر الوظائف نشرا على ZipRecruiter ، وفقًا لبيانات تم مشاركتها حصريًا مع CNBC .

الطلب المتزايد على علماء بيانات الذكاء الاصطناعي

 بينما يعمل علماء البيانات مع الذكاء الاصطناعي منذ سنوات ، فقد زاد الطلب على هؤلاء المتخصصين في الأشهر الأخيرة حيث تقوم المزيد من الشركات بطرح منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي لجعل مكان العمل أكثر كفاءة أو تحسين تجربة العملاء ، كما يقول تري كوزي ، رئيس AI المسؤولة في Indeed.

ويضيف أن علماء البيانات يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف التجاري ، وذلك عن طريق جمع وتحليل وتفسير الكميات الهائلة من البيانات من نماذج الذكاء الاصطناعي الأحدث لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات تجارية ذكية.

لقد تحول مشهد التوظيف لعلماء البيانات المتخصصين في الذكاء الاصطناعي إلى ما وراء التكنولوجيا ليشمل الخدمات المالية والفضاء والإعلام وغيرها من الصناعات ، والتي تبذل جميع جهودها لتوظيف هؤلاء المتخصصين أو خلق أدوار جديدة لهم ، وفقًا لتقارير ZipRecruiter و Indeed.

تُوضح بولاك: "في عامي 2021 و 2022 ، كان الكثير من التوظيف الذي تم إجراؤه لأدوار عالم بيانات الذكاء الاصطناعي مبدئيًا لأدوار تعاقدية مؤقتة أو أدوار مستقلة حيث كانت الشركات لا تزال تختبر المياه وتقرر ما إذا كانت يمكنها تحقيق الدخل من هذه التكنولوجيا". "الآن ، لقد مر وقت كافٍ لترى الشركات فوائد الذكاء الاصطناعي وتقوم باستثمارات طويلة الأجل وتبني فرق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها."

كيف تصبح عالم بيانات الذكاء الاصطناعي

 يحتاج علماء البيانات عادةً إلى درجة البكالوريوس على الأقل في الرياضيات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر أو موضوع ذي صلة لبدء العمل في هذا المجال.

لكن الأهم من تعليمك هي مهاراتك ، كما يقول Causey.

"يحتاج علماء البيانات إلى أن يكونوا أقوياء في عدد من المهارات التقنية وغير التقنية لتحقيق النجاح: التحليل الإحصائي ، والرياضيات التطبيقية ، والأساس المتين في علوم الكمبيوتر ، ومهارات استثنائية في التواصل وإدارة المشاريع" ، كما يوضح.

يقول Causey إن اكتساب المهارات المستمر هو "ضرورة" لعلماء البيانات الذين يعملون بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، لذلك يجب على الباحثين عن عمل "إظهار كيف تطورت مهاراتهم مع المشهد المتغير للصناعة".

ومع ذلك ، يرتكب العديد من الراغبين في أن يصبحوا علماء بيانات خطأ التقليل من شأن مهاراتهم غير التقنية في سيرهم الذاتية ، كما يضيف Causey ، و "يذكرون فقط الطرق والخوارزميات التي يعرفونها" ويقدمون القليل من المعلومات حول عمق تطبيق معرفتهم ومهاراتهم اللينة الأخرى.

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