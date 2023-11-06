لحماية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) وتوفر الخدمات التي تسهل عليهم التنقل من مكان لأخر، فقد كفلت مصر حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، فضلا عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.

ومن ضمن الخدمات المهمة التي قدمتها لأصحاب الهمم تقديم سيارة لهم، فقد تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية عن شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك من قبل ذوي الهمم، حيث يلزم للحصول على سيارة معاقين توفر عدة شروط بالإضافة لاتباع عدة خطوات.

تصدرت طرق حجز الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك محركات البحث خلال الساعات الماضية، من قِبل الراغبين من ذوي الهمم في الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك، ومن ثم يبحثون عن خطوات الحجز وشروط الحصول عليها وهي كالتالي:

1. ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2. أن يتم تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة الذي تقدم للحصول عليها.

3. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

4. أن تكون السيارة مجهزة طبقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

5. اجتياز الكشف الطبي من قِبل الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين.

6. ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

7. عدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها على الإعفاء من الجمارك.

8. تقديم تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية، يحدد بدوره قدرة صاحب السيارة على الإنفاق على مستلزماتها.

9. تقديم تقرير من المجلس الأعلى يتضمن نسبة الإعاقة ونوع التجهيزات المطلوب توافرها.

خطوات الكشف الطبي للحصول على سيارة معاقين

1. ملء جميع البيانات الشخصة المطلوبة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والعنوان ورقم الموبايل والمهنة ونوع الإعاقة.

2. في حالة أن المتقدم غير كامل الأهلية يتم إضافة اسم ولي الأمر ورقمه القومي وصفته بالنسبة للمتقدم للحصول على سيارة معاقين.

3. اختيار تاريخ إجراء الكشف الطبي.

4. تحديد مكان الكشف الطبي.

5. اختيار الجمرك الذي يرغب صاحب الطلب في استلام السيارة منه.

6. بعد الانتهاء من جميع الخطوات يتم تحديد موعد ومكان الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والتي يتم تحديدها وفقًا لكل إعاقة.

وتأتي منح سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، في محاولة لتطوير قدراتهم من خلال مجموعة من القوانين التي ساهمت في رفع المعاناة عن تلك الفئة ووضعها هذه على الخريطة الإنتاجية بمصر.

شروط الحصول على سيارة المعاقين:

ويشار إلى أن مواعيد الكشف الطبي للسيارات المعافاة من الجمارك يتم فتحها يوميًا الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك في أيام العمل الرسمية.

خطوات حجز الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

1. الدخول على الموقع الخاص بنظام حجز مواعيد الكشف الطبى لقانون الإعاقة الجديد من هنا.

2. الضغط اختيار حجز موعد الكشف الطبي.

3. تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

4. التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة.

5. حفظ البيانات.

6. ستصلك رسالة بالموعد والمكان المحددين للكشف الطبي.

شروط الحصول على سيارة معاقين

1. ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2. أن يتم تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة الذي تقدم للحصول عليها.

3. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

4. أن تكون السيارة مجهزة طبقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

5. اجتياز الكشف الطبي من قِبل الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين.

6. ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

7. عدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها على الإعفاء من الجمارك.

8. تقديم تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية، يحدد بدوره قدرة صاحب السيارة على الإنفاق على مستلزماتها.

9. تقديم تقرير من المجلس الأعلى يتضمن نسبة الإعاقة ونوع التجهيزات المطلوب توافرها.

الخطوات اللازمة للحصول على سيارات المعاقين 2023

- يجب أن يجيب المتقدم للحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك على جميع البيانات الموجودة على الموقع، ومنها: (البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية -العنوان- الوظيفة – التليفون- تحديد نوع الاعاقة طبقا للقانون (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسيه – امراض دم – امراض قلب).

- مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- إذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب مرض ما، يقوم بتحديد البيانات التالية: (اسم ولي الأمر – الرقم القومي – صفته بالنسبة لحامل الطلب من ذوى الإعاقة.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- اختيار الجمرك الذي يرغب المعاق في الحصول على السيارة منه.

- بعد ذلك، يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية التي قمت بتسجيلها في الخطوات السابقة، ويحدد مكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.

- لا يمكن الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات معاقين مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

سيارة سكودا فابيا هاتشباك، تأتى بسعر يبدأ من 75.000 جنيه مصري ويصل إلى 100.000 جنيه مصري.

- سعر سيارة سكودا Octavia A4 من 100.000 جنيه إلى 115.000 جنيه.

- سعر سيارة هيونداي أفانتيHD 11 5 ألف جنيه.

- سعر سيارات سكودا اوكتافيا A5 من 120 ألف جنيه ويصل إلى 150 ألف جنيه.

- سعر سيارة أيو لاسيتي أوبترا أتوماتيك: 90 ألف جنيه.

- سعر سيارة دايو جنترا أتوماتيك: 78 ألف جنيه.

- سعر سيارة كيا سيراتو أتوماتيك: 70 ألف جنيه.

- سعر سيارة هيونداي ماتريكس سعة محرك 1600 سي سي، يبدأ من 60 ألف جنيه ويصل سعر السيارة إلى 70 ألف جنيه.

- وسجل سعر سيارة هيونداي لافيتا أتوماتيك: 69 ألف جنيه.

- سعر سيارة هيونداي أفانتي و130 أتوماتيك: 68 ألف جنيه.

- سعر سيارة كيا مورنينج أوتوماتيك: 65 ألف جنيه.

- سعر سيارة هيونداي أفانتي XD أتوماتيك: 63 ألف جنيه.