لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

انتشرت فى الساعات الاخيرة أنباء عن عودة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وإنتاج سيارة كهربائية جديدة ، على صفحات السوشيال ميديا ، فما هى القصة وما هو حقيقة الأمر .

شركة النصر لصناعة السيارات

شاهد الجميع خلال الأيام الماضية حملة مقاطعة للمنتجات الاجنبية الداعمة لإسرائيل ، ودعم المنتجات المحلية على نطاق واسع ، حيث وصل الامر الى طلب رواد السوشيال ميديا لأصحاب الشركات المصرية المنتجة للسلع التى كانت شهيرة فى السابق ، بإعادة الانتاج ودعمها من جديد .

وخلال الساعات الأخيرة ظهرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تسمى شركة نصر للسيارات ، وبها بضع الاف وتسجيلات الاعجاب ، لتقوم بنشر منشورات " بوست " كل ساعة عن اقتراب ظهور سيارة جديدة من انتاج شركة النصر .

الصورة المتداولة على الصفحة

والملحوظ فى هذه المنشورات التفاعل الواسع والشديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا ، وعند البحث عن حقيقة الأمر اتضح أن هذه الصفحة تم إنشاؤها امس وليست الصفحة الرسمية لشركة النصر لصناعة السيارات العريقة ، وانما هى واحدة من ضمن الصفحات التى ظهرت مؤخرا لدعم المنتجات المصرية .

شركة النصر للسيارات

اما عن السيارات التى تم تداولها خلال الساعات الماضية على أنها سيتم إنتاجها من خلال مصنع النصر للسيارات ، فهى كالتالى :

1- السيارة هوندا E الكهربائية

السيارة هوندا E الكهربائية

كشفت شركة هوندا اليابانية، عن طرح سيارتها E خلال شهر مايو من عام 2020 ، وهى سيارة صغيرة رباعية الأبواب تظهر بطول 3.90 متر، وخطوط تصميمية واضحة مع كشافات أمامية مستديرة.

ويعتمد الإصدار الأساسي من السيارة على محرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 315 نيوتن متر.

الصورة المتداولة على الصفحة

ويتوفر للسيارة محرك آخر بقوة 113 كيلووات/154 حصان. وفي أفضل الحالات تتسارع السيارة خماسية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 145 كلم/س.

ويستند نظام الدفع على بطارية سعة 35.5 كيلووات ساعة، تؤهل السيارة لبلوغ مدى السير 210 كلم، ويستغرق شحنها في أحسن الظروف 4.1 ساعة.

2- فيات 500 Spider

فيات 500 Spider

السيارة الثانية فهى السيارة فيات 500 Spider الكوبية ، والتى لم يتم انتاجها حتى الان من الشركة الإيطالية ، ولكن تم طرحها كموديل انتاجى مستقبلى عام 2013 ، ولكن لم يظهر للنور حتى الان

الصورة المتداولة على الصفحة

3- السيارة E70 الكهربائية

السيارة E70 الكهربائية

السيارة الثالثة فهى «E70» الكهربائية والتى كانت بالتعاون بين شركة النصر للسيارات شركة «دونج فونج» بالصين ، ولكن تم تاجيل المشروح لحين الانتهاء من بعض التجهيزات.