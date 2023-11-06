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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

صدى البلد

انتشرت فى الساعات الاخيرة أنباء عن عودة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وإنتاج سيارة كهربائية جديدة ، على صفحات السوشيال ميديا ، فما هى القصة وما هو حقيقة الأمر .

شركة النصر لصناعة السيارات

شاهد الجميع خلال الأيام الماضية حملة مقاطعة للمنتجات الاجنبية  الداعمة لإسرائيل ، ودعم المنتجات المحلية على نطاق واسع ، حيث وصل الامر الى طلب رواد السوشيال ميديا لأصحاب الشركات المصرية المنتجة للسلع التى كانت شهيرة فى السابق ، بإعادة الانتاج ودعمها من جديد .

 

وخلال الساعات الأخيرة ظهرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تسمى شركة نصر للسيارات ، وبها بضع الاف وتسجيلات الاعجاب ،  لتقوم بنشر منشورات " بوست "  كل ساعة عن اقتراب ظهور سيارة جديدة من انتاج شركة النصر .

الصورة المتداولة على الصفحة

والملحوظ فى هذه المنشورات التفاعل الواسع والشديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا ، وعند البحث عن حقيقة الأمر اتضح أن هذه الصفحة تم إنشاؤها امس وليست الصفحة الرسمية لشركة النصر لصناعة السيارات العريقة ، وانما هى واحدة من ضمن الصفحات التى ظهرت مؤخرا لدعم المنتجات المصرية .

شركة النصر للسيارات 

اما عن السيارات التى تم تداولها خلال الساعات الماضية على أنها سيتم إنتاجها من خلال مصنع النصر للسيارات ، فهى كالتالى :

 

1- السيارة هوندا E  الكهربائية 

السيارة هوندا E  الكهربائية 

كشفت شركة هوندا اليابانية، عن طرح سيارتها E خلال شهر مايو من عام 2020 ، وهى سيارة صغيرة رباعية الأبواب تظهر بطول 3.90 متر، وخطوط تصميمية واضحة مع كشافات أمامية مستديرة.

 

ويعتمد الإصدار الأساسي من السيارة على محرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 315 نيوتن متر.

الصورة المتداولة على الصفحة

ويتوفر للسيارة محرك آخر بقوة 113 كيلووات/154 حصان. وفي أفضل الحالات تتسارع السيارة خماسية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 145 كلم/س.

 

ويستند نظام الدفع على بطارية سعة 35.5 كيلووات ساعة، تؤهل السيارة لبلوغ مدى السير 210 كلم، ويستغرق شحنها في أحسن الظروف 4.1 ساعة.

 

2- فيات 500 Spider

فيات 500 Spider

السيارة الثانية فهى السيارة  فيات 500 Spider الكوبية ، والتى لم يتم انتاجها حتى الان من الشركة الإيطالية ، ولكن تم طرحها كموديل انتاجى مستقبلى عام 2013 ، ولكن لم يظهر للنور حتى الان 

الصورة المتداولة على الصفحة

3- السيارة E70 الكهربائية

السيارة E70 الكهربائية

 السيارة الثالثة فهى «E70» الكهربائية والتى كانت بالتعاون بين شركة النصر للسيارات شركة «دونج فونج» بالصين ، ولكن تم تاجيل المشروح لحين الانتهاء من بعض التجهيزات.

الصورة المتداولة على الصفحة
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