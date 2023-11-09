نشرة المرأة والصحة| نصائح تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70 %.. قلة شرب الماء تسبب هذه المشاكل بالمعدة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

لن تصدق.. تناول 7 حبات كاجو يحميك من 8 أمراض

يحتوي الكاجو على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويساعد تناول الكاجو في حماية الجسم من أمراض عديدة.

طبيب يقدم 10 نصائح سحرية تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70 %

مع تغيير فصول السنة وبعد انتهاء فصل الصيف يبدأ فصل الخريف وهو فصل التقلبات الجوية على مدار السنة حيث

يصاب الأطفال بنزلات البرد ويكون الهواء محمل بالأتربة والاطفال لا تحتمل ذلك وخاصة الذين يعانون من حساسية موسمية وحساسية الأنف

لن تصدق.. قلة تناول الماء تسبب هذه المشاكل بالمعدة

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها عن أضرار قلة شرب الماء، وتأثيرها على الجسم.