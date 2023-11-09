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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 حلول منزلية بسيطة لتخفيف الإمساك.. تعرف عليها

الإمساك
الإمساك

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأوضحت سهام سوقية، بعض الطرق الطبيعية لعلاج الامساك والتخلص منه بشكل سريع

- ملعقة زيت زيتون على الريق 
- كوب ماء دافي صباحا .. 
- حبة كيوي بقشرها .. او حبتين مشمش صباحا قبل الفطور 
- شرب كميات جيدة من الماء خلال اليوم 
- تخفيف الملح لانه يساهم في احتباس السوائل و الامساك 
- ممارسة المشي يساعد على تنظيم حركة الامعاء 
- تناول طبق صغيرة سلطة مع ملعقة زيت زيتون قبل الوجبات 
- تناول حبة كيوي مساءا بقشرتها 
.
في حالات الامساك المزمن يجب مراجعة الطبيب 
فهناك حالات صحية تسبب الامساك .. كمشاكل بالحوض او مشاكل في الجهاز الهضمي .. وغير ذلك

الامساك الجهاز الهضمي زيت زيتون كيوي الملح

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