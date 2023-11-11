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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام حجاج وزوجها يخطفان الأنظار أثناء آداء مناسك العمرة.. تفاصيل

ريهام حجاج
ريهام حجاج

خطفت الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة الأنظار اليهما أثناء تواجدهما أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة. 

وعلقت ريهام حجاج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عديد من التعليقات الإيجابية والتى تهنئها على العمرة بصحبة زوجها. 

ريهام حجاج

ريهام حجاج 

وقد شاركت الفنانة ريهام حجاج، منشوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وأعربت عن استيائها من أحداث غزة، ومدى عنف قوات الاحتلال.

وكتبت :"يا كفرة يا قتلة دا انتوا اتعملكم محرقة جماعية أيام هتلر مفروض تبقوا بني آدمين فاقد الشيء لا يعطيه فعلا".

وحظرت إدارة إنستجرام عددًا من الصور التي نشرتها الفنانة ريهام حجاج، ووجهوا رسالة تحذير بإغلاق الحساب نهائيا ما لم تتوقف عن حالة التعاطف ومهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بينما أكدت ريهام حجاج ، في ردها على رسائل التحذير الواردة من إنستجرام أنها تمارس حقها في حرية التعبير ولن تقوم بحذف فيديوهات الأطفال وهدم الأبنية والبيوت وإدانتها لتفجير المسشتفيات وقتل الأطفال إلا أن إدارة فيسبوك قررت حرمان الفنانة من نشر أي بوستات جديدة وحظرت نهائياً كل أدوات النشر، فيما أرسلت رسالة تحذير على بريدها الإلكتروني بأن الخطوة التالية سنكون بوقف الحساب نهائيًا.

وفي تعليقها على هذا الموقف قالت ريهام حجاج في تصريحات إعلامية أن هذه العنصرية الظالمة التي يمارسها انستجرام يريدون منها إخراس أصواتنا لكن ذلك لن يؤثر على مواقفنا المؤيدة لإخوتنا وأهلنا في فلسطين وأن أصواتنا يجب أن تصل للعالم رفضاً لهذا العدوان سواء وافقت إدارة فيسبوك على ذلك أم لا ، وأن ما تفعله شركة ميتا يؤكد رفضها لحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها الغرب ليلا ونهارا، وأضافت أن هذا الموقف بمثابة جرس إنذار للعرب جميعاً بالخديعة التي نتعرض لها من خلال شعارات الغرب التي سقطت تماماً في موقفهم من أهل غزة.

الفنانة ريهام حجاج رجل الأعمال محمد حلاوة ريهام حجاج وزوجها ريهام حجاج أفلام ريهام حجاج

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