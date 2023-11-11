وفاة رئيس أكاديمية الفنون وعلوم الصور المنظمة لحفل الأوسكار

توفى منذ قليل المصور السينمائى العالمى جون بيلى رئيس أكاديمية الفنون للعلوم والصور المنظمة لحفل “الأوسكار" وذلك عن عمر يناهز 81 عاما وذلك وفقا لموقع varity.

وكشفت زوجة جون بيلى فى تصريحات لها بموقع varity : أشارككم بحزن عميق أن صديقي وزوجي جون بيلي توفى بسلام أثناء نومه في وقت مبكر من هذا الصبح وأثناء مرض جون، تذكرنا كيف التقينا قبل 60 عامًا وتزوجنا لمدة 51 عامًا من تلك السنوات، ولقد شاركنا حياة رائعة مليئة بالمغامرة وأقمنا العديد من الصداقات طويلة الأمد، وسيعيش جون في قلبي إلى الأبد.

جون بيلى

بينما نعى الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر، ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج، رئيس الأكاديمية السابق، في بيان مشترك: "نشعر جميعًا في الأكاديمية بحزن عميق عندما علمنا بوفاة جون".

وتابع البيان: "كان جون عضوًا منخرطًا بشغف في الأكاديمية ومجتمع السينما، شغل منصب رئيسا ومحافظ الأكاديمية لسنوات عديدة ولعب دورًا قياديًا في فرع المصورين السينمائيين، سوف يتم تذكر تأثيره ومساهماته في مجتمع السينما إلى الأبد".