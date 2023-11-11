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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإعلام الفلسطيني السابق عن القمة العربية الإسلامية : شعبنا ليس وحيدا

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

علق نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، على فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

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أحمد موسى: القمة العربية الإسلامية إيجابية وأكدت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

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القمة العربية الإسلامية .. نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي : وضعت العالم أمام مسئولياته

وقال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "اجماع على موقف واحد دليل على أن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده".

 

وأضاف: "البيان الختامي للقمة عكس وحدة موقف متكامل بين جميع الدول العربية والإسلامية كذلك تجاه القضية الفلسطينية، وهذا مبعث ثقة للفلسطينيين بأنهم ليسوا وحدهم غير متروكين للهمجية الإسرائيلية والدعم الأمريكي غير المحدود لهذه الحرب المجنونة".

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