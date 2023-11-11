أحمد موسى: القمة العربية الإسلامية إيجابية وأكدت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع في قطاع غزة والتي عقدت بمشاركة الرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "يجب وقف إطلاق النار في غزة، ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" القمة العربية الإسلامية إيجابية بشكل كبير وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كل رئيس وقائد مشارك في القمة العربية الإسلامية مدرك للرأي العام العربي الغاضب مما يحدث في قطاع غزة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "الرئيس الفلسطيني طلب حماية دولية مما يمارسه الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ".