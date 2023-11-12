5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" تبدأ من 547 الف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات، على العديد من الاصدارات المتنوعة، بحسب التصميم الخارجي بين الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها طرازات الصانع الياباني.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" في السوق المصري.

5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" في السوق المصري

1 - تويوتا بيلتا

تضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على جنوط 15 و 16 بوصة، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مرايات جانبية وزجاج كهربائي، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.

تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية هالوجين، واخرى LED للفئة الأعلى تجهيزًا والتي تضم زر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة لناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات "دفع امامي".

اسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الأولى تويوتا بيلتا موديل 2023 بسعر 640 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بيلتا موديل 2023 بسعر 695 ألف جنيه.

5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" في السوق المصري

2 - سوزوكي سياز

تحتوي السيارة سوزوكي سياز 2022 على مكيف هواء، زجاجا كهربائيا لجميع النوافذ، قفلا مركزيا، نظاما صوتيا ترفيهيا، مكابح EBD و ABS، وعدد 2 من وسائد الحماية الامامية AIRBAGS.

بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن، حساسات ركن، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، مرايا جانبية كهربائية التحكم.

وتستمد سوزوكي سياز قوتها من محرك 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 104 حصان، و 138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مكون من 4 نقلات أوتوماتيكية، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12 ثانية.

اسعار السيارة سوزوكي سياز الرسمية في مصر

الفئة الاولى سوزوكي سياز 2022 بسعر 634,900 جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي سياز 2022 بسعر 684,900 جنيه.

5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" في السوق المصري

3 - نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 أحصنة، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات بتقنية الدفع الامامي، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء للفئة الثانية حتى الرابعة تتكون من 4 نقلات.

تضم السيارة نيسان صني موديل 2024 العديد من التجهيزات منها، مكيف هواء، ووحدة تهوية للمقاعد الخلفية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، مع امكانية فتح حقيبة التخزين من الداخل، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وعدد 2 من وسائد الحماية، وفرامل ABS.

وتحتوي على تجهيزات منها شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى بعض التجيهزات الاخرى مثل زر تشغيل وايقاف المحرك، وعدادات داخلية مختلفة للفئة الرابعة فقط.

اسعار نيسان صني موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 547.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 578.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 599 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 613 ألف جنيه.

5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" في السوق المصري

4 - ميتسوبيشي اتراج

تأتي ميتسوبيشي اتراج بجنوط 15 بوصة، ومصابيح امامية حادة الشكل بتقنية LED، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب مع سعة تخزين خلفية، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق.

و محرك 1200 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع عزم دوران 100 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 76 حصان، اضافة إلى وجود عدة تجهيزات منها نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

و أبعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، و 1670 مم للعرض، و 1515 مم للارتفاع الكلي، مع حزمة من الالوان المختارة الخاصة بالطلاء الخارجي شملت الازرق ، والرمادي تيتانيوم، وفضي فاتح معدني، واسود ميكا، والابيض الناصع، والاحمر والبنفسجي.

اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بقيمة قدرها 610,000 جنيه.

5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" في السوق المصري

5 - سوبارو امبريزا

تحتوي السيارة سوبارو إمبريزا على شاشة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكييف هواء أوتوماتيك، فرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفرامل ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية.

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ووقت للتسارع يقدر بـ 12.6 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة، و 5.9 لتر من الوقود لمواصلة مسافات قدرها 100 كيلومتر، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

سعر سوبارو امبريزا 2022 الرسمي في مصر

تقدم سوبارو إمبريزا بقيمة قدرها مليون جنيه.