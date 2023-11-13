بـ150 ألف جنيه.. إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في هذا الموعد

كشف محمد الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية المصرية، تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية .

وقال محمد الغمري في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نخطط كي يكون الإنتاج في النصف الأول من عام 2024".

وأضاف محمد الغمري:" سنبدأ بألف سيارة في الشهر ومع زيادة الإنتاج نصل لـ 5000 سيارة شهريا ".

وتابع محمد الغمري:" نستهدف أن تكون سعر السيارة الكهربائية المصرية 150 ألف جنيه"، مضيفا:" نسبة المكون المحلي في أول انتاج تصل ل60 % ونصنع في مصر جسم السيارة والصالون الداخلي يتم تصنيعه بالكامل داخل مصر ".

وأكمل محمد الغمري :" بعد عام من بداية الإنتاج من المحتمل أن يصل نسبة المكون المحلي 90 %"، مضيفا:" السيارة التي يتم إنتاجها أولا ستكون مماثلة لسيارات الهاتشباج الصغيرة ".