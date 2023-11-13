أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع سقوط الأمطار ، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم سحب المياه من جميع الأحياء فور تساقط الأمطار اليوم ،ولا يوجد تراكم لمياه الأمطار على مستوى المحافظة، نظرًا للاستعداد المبكر للشتاء وإقامة بالوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر فى كل الأحياء.

محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية بجميع الأحياء IMG-20231113-WA0010 IMG-20231113-WA0014 IMG-20231113-WA0011 IMG-20231113-WA0013 IMG-20231113-WA0017 IMG-20231113-WA0016 IMG-20231113-WA0015 IMG-20231113-WA0012 IMG-20231113-WA0018 IMG-20231113-WA0008 IMG-20231113-WA0009 IMG-20231113-WA0007

و أكد محافظ بورسعيد علي المتابعة اللحظية لحالة الطريق واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها .