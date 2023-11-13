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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية بجميع الأحياء

محافظ بورسعيد: انتشار
محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم ا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع سقوط الأمطار ، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم سحب المياه من جميع الأحياء فور تساقط الأمطار اليوم ،ولا يوجد تراكم لمياه الأمطار على مستوى المحافظة، نظرًا للاستعداد المبكر للشتاء وإقامة بالوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه. 

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر فى كل الأحياء.

محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية بجميع الأحياء

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و أكد محافظ بورسعيد علي المتابعة اللحظية لحالة الطريق واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها .

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