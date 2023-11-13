فاروق حسني ينعى سامي عبد الصادق المشرف على قطاع مكتب الوزير الأسبق

نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق المستشار سامي عبد الصادق وكيل وزارة الثقافة والمشرف على مكتب الوزير الأسبق والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب و الشورى الأسبق.



وقال حسني علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "أنعي بمزيد من الحزن والأسى الصديق العزيز والمحامي الكبير الأستاذ سامي عبد الصادق الذي عرفته صديقًا عزيزاً وشخصًا نبيًلا مخلصًا أحد أبرز القامات القانونية في مصر، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان، خالص العزاء ".

ويعد الراحل أحد أبرز رجال المحاماة بمحاكم النقض كما شغل الراحل العديد من المناصب أهمها وكيل وزارة الثقافة والمشرف على مكتب وزير الثقافة عبد الحميد رضوان والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب و الشورى الأسبق .