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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد منى عبد الغني.. اعرف أهم أعمالها وسر ارتدائها الحجاب

مني عبد الغني
مني عبد الغني

تحتفل الفنانة منى عبد الغني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث ولدت في 14 نوفمبر 1964، لعائلة تضم 4 أشقاء.

كانت منى شغوفة بالفن منذ صغرها، وبعد حصولها على الثانوية العامة؛ التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ودرست الموسيقى.

تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصلت على درجة الدكتوراه من خلال رسالة بعنوان "تدريبات مقترحة لتذليل الصعوبات التي تواجه دارسي الغناء العربي في أداء قالب القصيدة". 

في بداية ثمانينيات القرن العشرين، انضمت منى إلى فرقة مؤلفة من المغنية حنان وعلاء عبد الخالق، حيث شكل الفرقة الفنان الراحل عمار الشريعي، إلا أن الفرقة أصدرت ألبوما واحدا فقط.

وفي عام 1985 تزوجت من الموسيقي شريف سلامة، ولكن انتهى زواجهما بالانفصال بعد 17 عامًا وإنجابهما "ريم وكريم".

منى عبد الغني

أصدرت أول ألبوماتها الخاصة عام 1987، تحت عنوان "أصحاب" وضم 8 أغاني قام بتوزيعها الفنان حميد الشاعري، كما نجح الألبوم نجاحاً كبيرًا وقتها.

وشاركت عبد الغني في غناء العديد من أغاني المسلسلات والأفلام، منها أغنية فيلم "للآباء فقط" الذي قامت ببطولته مع الفنان محمد ثروت.

في عام 1989، شاركت منى في فيلم المعلمة سماح للمخرج محمد عبد العزيز، وفي بدية التسعينيات، أصدرت منى ثاني ألبوماتها بعنوان بتعود، وكان لها في تلك الفترة حضورا في عدد من المسلسلات والأفلام، ومنها مسلسل لؤلؤ وأصداف ومسلسل جيدة وسامح ومسلسل ألف ليلة وليلة بالإضافة لمسلسل عروس البحر، أما الأفلام فهي فيلم الحب الحقيقي ونص دسة مجانين وبنات في ورطة وفي عام 1993 في فيلم الباشا مع أحمد زكي من إخراج طارق العريان.

وفي عام 1997، شاركت البطولة في المسلسل التاريخي هارون الرشيد، وفي عام 2000، شاركت البطولة إلى جانب نور الشريف وماجدة زكي في فيلم كلام في الممنوع، الفيلم من إخراج عمر عبد العزيز حيث لعبت منى دور الدكتورة هاجر.

في عام 2001، كانت سنة مفصلية في حياتها الفنية والخاصة، حيث كانت تقدم مسرحية ألابندا مع الفنان محمد هنيدي، توفي أخوها في حادث سير ودخلت في حداد وحزن شديد، وقررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب في عام 2003.

قررت منى عبد الغني العودة للساحة الفنية، ولكن من خلال الأعمال الملتزمة، فشاركت في مسلسل الإمام النسائي وعيش أيامك والإمام محمد عبده ومسلسل أنا وهؤلاء.

وفي عام 2006، ظهرت في مسلسلات عدة منها الحب بعد المداولة ومسلسل قلب الدنيا وتزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال محمد قورة، واستمر الزواج 11 عامًا حتى انفصلا.

وشاركت منى البطولة بدور نفيسة بنت الحسن إلى جانب إيمان البحر درويش في دور الإمام الشافعي، في مسلسل الإمام الشافعي من إخراج شيرين قاسم عام 2006.

ثم ظهرت في عام 2009، في مسلسل ما تخافوش وفي فيلم أحلام وسلمان، وفي عام 2011 ظهرت في ميني سات وقصص الحيوان في القرآن.

أما البرامج التليفزيونية، فقد عادت إلى التليفزيون مرة أخرى بعد اعتزالها من خلال البرامج الاجتماعية والدينية التي تخدم المرأة، منها برنامج “منى وأخواتها” والذي يُعد بمثابة صالون يُعرّف المرأة بحقوقها وواجباتها، تلاه مشاركتها في تقديم برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة cbc حتى الآن.

منى عبد الغني

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