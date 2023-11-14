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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على هامش المعرض الأفريقي.. غرفة التجارة السويسرية تستكشف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أقامت غرفة التجارة السويسرية بمصر حفل استقبال لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر وعدد من الشركات المصرية والأفريقية، وذلك على هامش مشاركتها في المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقام في مصر في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالي.

وحضر حفل الاستقبال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، إيفون باومان سفيرة سويسرا في مصر، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما شارك في الحفل نخبة من القطاعين الخاص والعام وكبار رجال الدولة والمسؤولين من البلدين، بجانب وفود من الدول الأفريقية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من كمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، تلاها كلمات افتتاحية من كلاً من الدكتور شريف أمين رئيس مجلس إدارة «نوفارتس، وحازم سلامة رئيس مجلس إدارة شركة سينجنتا.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دور وجهود الغرفة التجارية السويسرية في مصر لدعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون المشترك وتبادل الأفكار المبتكرة للشراكات المستقبلية بين الجانبين.

وقالت هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا "تأتي استضافة مصر للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في إطار دورها الكبير كواحدة من أكبر الاقتصاديات في القارة الأفريقية، هذا بالإضافة إلى موقعها المتميز على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فإن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها مركز استراتيجي جاذب للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أفريقيا."

من جانبه أعرب  حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن امتنانه للحفل وأكد علي أهمية التعاون السويسري المصري المشترك قائلا: "تعد مصر الشريك التجاري الأكبر والأهم لسويسرا في القارة السمراء حيث تتمتع الشركات السويسرية بوجود كبير في البلاد خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري وفرص الإستثمار، ومع ذلك نري أنه ما زال هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن استغلالها من خلال دمج الخبرات التقنية السويسرية مع القيمة المصرية على خلفية التعاون المربح للجانبين، فبرغم كل الصعوبات والتحديات ستظل مصر نقطة جذب استثمار رئيسية وبوابة للفرص في القارة الأفريقية".

وتعليقا على هذا الحدث المهم قال كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر: " يعد هذا الحفل من ضمن الفعاليات المهمة التي توفر منصة فريدة لأعضائنا و مجتمع الأعمال بشكل عام للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً بين قادة الأعمال السويسريين والمصريين والأفارقة"

ويقام الحفل على هامش مشاركة الغرفة في النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى يجرى تنظيمه مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 9-15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية.

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