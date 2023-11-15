أخبار التعليم| إجراءات اعتذار طلاب الجامعات عن عدم دخول الامتحانات.. ضوابط صرف حافز التطوير لمعلمي الصفوف الأولى لعام 2023/2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

7 لجان يترشح لها الطلاب بانتخابات الاتحادات في الجامعات.. تعرف عليها

يترقب طلاب الجامعات الإعلان عن موعد انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تجرى في هذا الوقت من كل عام بالجامعات .

لطلاب الجامعات المصرية.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات| تعرف عليها

يستعد طلاب الجامعات فى الوقت الحالي لاستقبال امتحانات الميدتيرم للعام الجامعى 2023-2024، حيث انطلقت مع هذا الأسبوع، وحسب طبيعة كل كلية.

رئيس العامة لتعليم الكبار يشارك في احتفالية جامعة طنطا

شارك الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار في الاحتفالية التي أقامتها جامعة طنطا بمناسبة حصول الجامعة على المركز الثاني في دورة يوليو [2023] بين جامعات مصر في المشروع القومي لمحو الأمية.

دورة تدريبية لتعزيز "الصحة النفسية" لطلاب جامعة حلوان

تطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في التنمية البشرية، تحت عنوان "الصحة النفسية والإرشاد النفسي".

وزير التعليم العالي: تطوير الشراكة في المجالات العلمية والبحثية بين مصر وبيلاروسيا

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد باجدانوف أليكسي إيجوريفيتش وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

30 نوفمبر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد، المؤتمر السنوي للمعهد، يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2023، تحت عنوان: ‏“Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future” "صياغة مستقبل علاج الأورام".

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى لعام 2023/2024.. تعرف عليها

أعلنت الإدارات التعليمية، ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولي للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

اتحاد أمهات مصر يشيد بتطوير الثانوية العامة.. ويؤكد: التغيير في مصلحة الطلاب

علقت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على إستعدادات إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

التعليم تبحث التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب المعلمين والمديرين الجدد

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمارك هاورد المدير الجديد للمجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ وذلك لبحث أطر التعاون المختلفة التي تهدف إلى دعم العملية التعليمية.

ندوة تعريفية عن أنشطة وحدة ضمان الجودة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم

نظمت كلية دار العلوم ندوة تعريفيه عن "أنشطة وحدة ضمان الجودة "، تحت رعاية د ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية دار العلوم.