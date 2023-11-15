اتحاد أمهات مصر يشيد بتطوير الثانوية العامة..وتؤكد: التغيير في مصلحة الطلاب

علقت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على إستعدادات إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

وأشارت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، إلى أن تطوير منظومة الثانوية العامة ، سوف يساهم في تأهيل الطلاب للحياة الأكاديمية والمهنية، مما يجعل الطلاب أكثر جاهزية لدخول سوق العمل والتنافس بفاعلية .

كما أوضحت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، أن تطوير منظومة الثانوية العامة ايضا ستساعد على منح الطالب أكثر من فرصة للتقييم ، وهو أمر جيد جدا وفي مصلحة الطالب، وسيعمل علي تحسين أدائه بالإضافة لتقليل الضغط النفسي علي الطلاب واولياء الأمور ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص.



وأشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بالدور الكبير والجهد الملموس التي تقوم به الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج جيل متميز يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى الاجتماعات التحضيرية لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار الوطنى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بداية من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مشيدًا بجهود الإدارة المركزية لتطوير المناهج فى هذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية يأتي بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

وفي إطار التحضير للمؤتمر، أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تكليفات تمثلت في التجهيز لاستعراض الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعداد بحث عن المسارات على مستوى العالم، وإعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة، فضلا عن تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى اعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.

وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتور حسيب محمد من المركز القومى للامتحانات، والدكتور المعتز بالله زين العابدين من المركز القومى للامتحانات، ومحمد هاشم من الإدارة العامة للامتحانات، والدكتورة أحلام الباز من المركز القومى للامتحانات، والدكتور سيد عبد الخالق من المركز القومى للامتحانات، والدكتور مندور عبد السلام من المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة فاتن عزازى من المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ومحمد شريف من المكتب الفنى للوزير.