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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية لتعزيز "الصحة النفسية" لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في التنمية البشرية، تحت عنوان "الصحة النفسية والإرشاد النفسي".

وتأتي هذه الدورة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وتهدف الدورة إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسى، نظرا لأهمية  الصحة النفسية التي تعود على الفرد والمجتمع فهي تزرع السعادة والاستقرار وضمان خلو حياة الفرد من التوترات والمخاوف والشعور الدائم نسبياً بالهدوء والسكينة والأمان الذاتي.

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حيث إن الصحة النفسية تُنشئ أفراداً مستقرّين وأسوياء، كما أن الصحة النفسية تجعل الفرد متوافقاً مع ذاته متكيّفاً مع مجتمعه.

وتبدأ الدورة من 19 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

وتقام الدورة بإشراف  هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و ياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

الإدارة العامة لرعاية الشباب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل رئيس

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