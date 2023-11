المؤسسة المصرية تنظم المؤتمر الدولي الرابع للميكروبيوم والميكروبيوتا في الصحة والمرض

تنظم المؤسسة المصرية لـ علوم الميكروبيوم و تطبيقاتها، المؤتمر المصرى الدولى الرابع للميكروبيوم و الميكروبيوتا فى الصحة و المرض "The 4th Egyptian International Conference on Microbiota & Microbiome in Health and Disease".

ويأتى المؤتمر تحت رعاية كل من الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية للبحث العلمى و التكنولوجيا، والدكتورة نهلة منصور رئيس المؤتمر، والدكتور رامى كرم عزيز نائب رئيس المؤتمر.

وينعقد المؤتمر يوم 21 - 20 نوفمبر 2023 ، فى القاعة الجديدة بالمركز القومى للبحوث القاهرة ،وعدد المشاركين 200 فرد.

الهدف من المؤتمر

يتضمن المؤتمر التعريف بعلوم الميكروبيوم وتطبيقاتها و يتناول المؤتمر كل ما هو حديث فى مجال الميكروبات الطبيعية و جيناتها والدور الذى تشكله فى حالة العائل سواء فى الصحة أو المرض حيث أصبح هناك أهتمام متزايد على مستوى العالم بهذا المجال لما وجد من دور مباشر فى الشفاء من أمراض عديدة، مثل السرطان و السمنة والقولون العصبى حتى المخ و الحالة المزاجية للأنسان و ضرورة توظيف الميكروبيوتا و جيناتها فى تعزيز الحالة الصحية و المناعية للإنسان و الحيوان.

يستهدف المؤتمر تجميع القطاعات الأكاديمية والصناعية لتسليط الضوء على أهمية دور الأحياء المجهرية المتعايشة مع الأنسان أو الحيوان عن طريق لفت الانتباه ورفع الوعي حول هذا المجال المتعدد التخصصات ، وكيفية الحفاظ على الميكروبيوتا الطبيعية و تنميتها المستدامة.

وسوف يقدم هذا العام سلسلة من المحاضرات تضمن مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال.



ويشارك فى هذا المؤتمر لفيف من العلماء المصريين و نظرائهم من العديد من الدول الرائدة فى بحوث الميكروبيوتا و الميكروبيوم فى كل من المجالات الصيدلية و الطبية و البيطرية والتغذية و ذلك لتبادل الخبرات و التعريف بأحدث الابحاث و التقنيات و أتاحة الفرص للتعاون بينهم فى هذا المجال.

المحاور الرئيسية:

• الميكروبيوم البشرى

• أختلال الميكروبيوم و علاقته بالأمراض

• الميكروبيوم و محور المخ

• الميكروبات المفيدة ك أدوية الجيل التالي

• البكتيريا المعدلة وراثيا للأغراض العلاجية

• البروبيوتيك كحامل للفاكسينات

• الميكروبيوم من المختبر إلى التطبيق العلاجى

• البروبيوتيك بكتيريا

• ميكروبيوم التربة و النبات

• ميكروبيوم الحيوان و الثروة الأقتصادية

يشارك فى المؤتمر كمحاضرين عدد من العلماء المصريين و نظرائهم من الخارج من دول مختلفة :( أسبانيا- ألمانيا- فرنسا- أيطاليا- أمريكا- قطر)، المحاضرين الأجانب حضور عدد 3 ، والمحاضرين الأجانب عبر زووم 6، وذلك لعدم وجود ميزانية تتحمل نفقاتهم .

و ينتمى المحاضرين للمركز و الجامعات التالية:

ا- مركز الأبحاث بورستيل –ألمانيا

2- معهد التشريح الثاني ، مستشفى جامعة جينا –ألمانيا

3- مركز السدرة للطب والبحوث ، الدوحة ،قطر

4- كلية الطب بونشوفت ، جامعة ولاية رايت – أمريكا

5- جامعة بادوفا، إيطاليا

6- INRAE جواي أن- -جوساس، فرنسا .

7- كلية الصيدلة والتغذية جامعة نافارا- أسبانيا

8- كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو- أمريكا

9- الجامعة الأميريكية فى القاهرة

10- جامعة القاهرة

الجهات المشاركة من مصر



المركز القومى للبحوث

مدينة زويل

معهد السادات للبحوث الوراثية

مركز البحوث الزراعية

جامعة عين شمس

جامعة القاهرة

حامعة بنى سويف

جامعة المنصورة

جامعة المنوفية

جامعة must

الجامعة الأميريكية فى القاهرة

جامعة بدر

جامعة فيوتشر

الجامعة البريطانية

جامعة قناة السويس