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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موعد انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية التيرم الثاني.. تفاصيل القبول والحدود الدنيا للكليات

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

موعد انطلاق تنسيق  الجامعات الأهلية التيرم الثاني

تفاصيل وقواعد القبول والحدود الدنيا للكليات 

 

شهدت الجامعات الأهلية ، انطلاقة قوية هذا العام ، فقد اصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة في الجامعات ، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير أيضا ، وذلك عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.


وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية ذلك بأعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

وأشار المصدر، أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة وذلك للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، تنطلق في اجازة منتصف العام الدراسي قبل بدء الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب إعداد التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته.


واوضح أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.

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بينما قال الدكتور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن أعداد الطلاب المقبولين ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، هذا العام هم 120 ألف طالب، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أعداد الطلاب المقبولين خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة، وأن أعداد الطلاب الذين قد تم قبولهم في الجامعات الخاصة والأهلية العام الماضي هم 72 ألف طالب وطالبة.

 


وأشار حلمي الغر لـ صدى البلد، إلى أن الدراسة قد انتظمت في الجامعات الخاصة والأهلية وذلك مع بداية العام الجديد 2023 - 2024، مضيفا أن المجلس يتابع بدء الدراسة داخل الجامعات الخاصة والأهلية وقبول الطلاب بها.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية منتظمة في الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي قد أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


واضاف المصدر لـ صدى البلد أنه ليس هناك أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، والتي يتبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، بينما تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، كما ينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

 

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وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، بشأن تنظيم المكتب الثقافي المصري بلندن ندوة تعريفية، لدعم أوجه التعاون المشترك بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وتضمنت الندوة مناقشة أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن، ودعم جهود توفير منح دراسية وبعثات للطلاب المصريين في المجالات التكنولوجية المختلفة، وذلك في ظل تميز العلاقات العلمية والأكاديمية بين المؤسسات التعليمية البريطانية ونظيرتها المصرية خلال الفترة الماضية.

وأفاد التقرير بأن الندوة التعريفية شهدت مشاركة الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، كما شهدت حضور الطالبة ياسمين عصام "المعيدة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية"، والطالبة فرح تامر "الطالبة بالفرقة الثانية بالبرنامج ذاته"، والحاصلتان على بعثة دراسية بجامعة ستراثكلايد الاسكتلندية، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية في مجال التخصص.

واشتملت الندوة أيضًا على تقديم المكتب الثقافي المصري بلندن، كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الطالبتين، وإنهاء إجراءات سفرهم، وحتى وصولهم لجامعة ستراثكلايد والبدء في دراستهم بالجامعة.

يُذكر أن برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، يعُد أول برنامج بكالوريوس في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في مصر وإفريقيا، وتتمثل رؤية البرنامج في تقديم خدمات تعليمية وتكنولوجية متقدمة بمستوى متميز يُلبي ويواكب احتياجات سوق العمل والمجتمع في مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية، وتتمثل رسالته في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من التكنولوجيين الأكفاء لتحقيق الميزة التنافسية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة.

 

 

إجازة منتصف العام الدراسي التعليم العالي الحدود الدنيا للكليات الدراسة في الجامعات

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