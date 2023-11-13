عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل زيارة شركة جوشي الصينية للمركز القومي للبحوث

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

استقبل الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية وفد شركة جوشى الصينية برئاسة جان ليو نائب المدير العام لشركة جوشى بالصين، وا شاندوج نائب المدير العام لشركة جوشى مصر ويان شاو المكتب التعليمى والعلمى بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة وأعضاء من مركز الصين لتبادل العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز تبادل العلوم والتكنولوجيا الصينى.

txt

أستاذ بـ القومي للبحوث يوضح التغذية السليمة للمراهقين

txt

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات.. التعليم العالي: الطب والهندسة في المقدمة


وقد تم عرض فيلم وثائقى عن المركز القومى للبحوث ونشأته وتطوره ثم قدم دكتور ممدوح معوض عرضاً عن معاهد المركز وتخصصاته وخططه البحثية، وأوجه التعاون مع الجانب الصينى.


وإستعرض الدكتور شريف زين العابدين القائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمه والثروات المعدنيه، تقريراً عن التعاون المشترك بين المركز وشركة جوشى مصر.


ومن جانبه أكد دكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية على أهمية المشروعات المشتركة بين الجانبين مؤكدا حرص المركز القومى القومى للبحوث  على تكثيف التعاون بين المركز وشركة جوشى الصينية فى مجال الألياف الزجاجية.  


والجدير بالذكر، أن شركة جوشى قد أهدت المركز جهاز البلازما المقترن حثيا ICP والذى يستخدم لقياس العناصر الكيميائية بتركيزات حتى جزء فى المليون فى عينات مختلفة مثل المعادن والسيراميك والتربة والمياه والعينات العضوية ليكون نواة لتجهيز المختبر المصرى الصينى المشترك للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة، وستقوم الشركة باستكمال التجهيزات اللازمه للمختبر.


ويذكر أنه قد تم إفتتاح المرحلة الأولى للمختبر المشترك على هامش الزيارة، وقد قام الوفد الصينى بزيارة معرض المنتجات البحثية بالمركز وأبدوا إعجابهم بالمنتجات البحثية القابله للتطبيق على المستوى الصناعى.

المركز القومى للبحوث شركة جوشى الصين مركز تبادل العلوم والتكنولوجيا الصينى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

موعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات .. تفاصيل

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية في الجامعات المصرية.. التعليم العالي: كليات الطب والهندسة في المقدمة

تفاصيل الالتحاق بالبرنامج الصيفي لشباب الباحثين

بعد انتشار الكيانات الوهمية.. التعليم العالي توضح خطوات التعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة

ترشيحاتنا

مسيرة تاريخية.. صدمة لجماهير الأهلي حول مستقبل علي معلول مع الفريق

فلسطين| المصابون سيموتون متأثرين بجراحهم.. مدير الشفاء الطبي يحذر من كارثة

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

قرار حكومي عاجل بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية.. تفاصيل

نتنياهو يؤكد استمرار العدوان علي غزة.. ويحذر حزب الله من اللعب بالنار

رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني مصاب بالسرطان لـ زيزو.. ونجم الزمالك يرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. مي حلمي تتألق أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

غيرت شكله.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام بموسم الرياض

فستان زفاف .. منة فضالي تثير ضجة بظهور لافت | شاهد

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ