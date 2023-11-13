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تعليم

أستاذ بـ القومي للبحوث يوضح التغذية السليمة للمراهقين

صدى البلد

قالت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى، باحث بقسم التغذية و علوم الاطعمة
المركز القومي للبحوث، إن مرحلة المراهقة تعد من أهم المحطات في رحلة الإنسان، فهي تحمل في طياتها العديد من التحولات الجسدية والعقلية، وتتزامن مع ظهور الخصائص الفريدة لكل جنس ولذا، يتطلب هذا الوقت العناية الفائقة بنوعية الغذاء الذي يتناوله المراهق، لتساعده على النمو والتطور بصورة صحية وسليمة.
 

واوضحت أنه ينبغي الإهتمام بالتغذية خلال مرحلة المراهقة بعناية فائقة، من حيث النوعية والكمية، حتى نحافظ على النمو الصحي للجسم ونتجنب أي اضطرابات، ويجب أن يشمل النظام الغذائي عددًا من المكونات الأساسية، مثل الحليب ومشتقاته الغنية بالكالسيوم الضروري لنمو عظام قوية، والنشويات الصحية التي توفر الطاقة اللازمة، ومنتجات اللحوم التي تحتوي على البروتينات الهامة للنمو. 

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واضافت أنه ينبغي تضمين الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ،و ايضا الحديد الأمر الذي يعد أساسيًا للفتاة المراهقة نظراً لفقدانها كميات كبيرة من الحديد خلال فترة الطمث.


وتابعت أنه من أهداف التغذية السليمة للمراهقين: 
1- الوقاية من بعض أمراض سوء التغذية مثل الأنيميا وهشاشة العظام والسمنة، وذلك من خلال تناول الأطعمة المناسبة.
2- تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة الجسم من خلال تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة. 
فيما يلي بعض النصائح الأساسية لتغذية المراهقين بشكل صحي:-
1- من الهام أن يتناول المراهق وجبة إفطار قبل الذهاب إلى المدرسة ، لذلك ينبغي الاهتمام بإعداد وجبة غذائية مغذية. يمكن تجهيز ساندوتش من الجبن أو البيض مع الخضروات الطازجة مع إضافة الفواكه لإمدادهم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف التى تساعد على الشعور بالشبع.
2- يأتي الاعتناء بتوفير الأطعمة الأساسية في مرحلة المراهقة على رأس الأولويات. فاللحوم بأنواعها، والألبان، والأسماك، والبيض، والبقوليات تشكل الأساس الغذائي الذي يحتاجه الجسم. ومن الجيد تناول مصدر غني بفيتامين "ج" مع البقوليات، مثل الليمون والخضراوات الورقية الخضراء، لزيادة فائدتها.
3- من الضروري تعويد المراهقين على شرب الماء بشكلٍ مستمر، إذ إنه يعدّ أحد أسس التغذية الصحية الأساسية لهم. ولذلك، يُنصح بتوفير كمية كافية من الماء لهم والتأكد من شربهم للكمية الموصى بها ( 8 أكواب من الماء).
4- تعتبر الخضروات والفاكهة من الأطعمة الأقل جاذبية لدى المراهقي، إذ يميلون إلى الوجبات السريعة والحلويات. الخضروات من العناصر الغذائية الهامة حيث أنها مصدر للوقاية من الأمراض لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية ومصدر جيد للألياف المشبعة لذلك يجب حث المراهقين على تناول الخضروات والفواكه منذ الصغر.
5- ينصح بوضع قائمة غذائية صحية وتطبيقها مع المراهق بشكل أسبوعي حتى يتأكد من الحصول على التغذية السليمة التي تلبي احتياجات جسمه، ولا يزال يمكنه تناول أطعمته المفضلة بين الحين والآخر، مع مراعاة الحد من الأطعمة الغير صحية مثل الأطعمة المقلية، والمعجنات. 
6- يجب تشجيع المراهقين على ممارسة الرياضة بشكل مستمر. فكل نشاط رياضي يمارسه المراهق يُساعد على تقوية عضلات الجسم وتحسين تدفق الدم فيه، كما يُساعد على تحسين القدرة على التنفس ودخول الهواء النقي إلى الرئتين.

واشارت إلى أنه يوجد بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها المراهقون، ويجب تغييرها حفاظاً على صحتهم، ومن أهمها:
1- إهمال وجبة الإفطار 
ربما تعد هذه العادة من أشد العادات الغذائية السيئة الشائعة بين المراهقين، حيث يتحجج الكثيرون بعدم توفر الوقت قبل الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، ويكتفون بشرب فنجان قهوة وتناول حلوى. وعند النظر إلى الآثار السلبية لهذه العادة، نجد أن تجاهل وجبة الإفطار هو سبب رئيسي لفقر الدم، وقلة التركيز، وتقليل مستويات الذكاء، وزيادة تناول الأطعمة المصنعة خارج المنزل. ولحل هذه المشكلة، ينصح بجعل الإفطار وجبة يومية روتينية لجميع أفراد الأسرة، وتحديد وقت محدد له من خلال الاستيقاظ المبكر والتحضير له قبل النوم لتوفير الوقت.

2- التركيز على مجموعة معينة من الهرم الغذائي:
من المؤسف أن كتير من المراهقين يركزون على المجموعة الغذائية التي يجب تجنبها بأقصى قدر ممكن، وهي المجموعة المتضمنة للدهون والحلويات. يتناول الشباب الكثير من الأطعمة خارج المنزل، وعادة ما تكون هذه الأطعمة هي الحلويات والأطعمة المصنعة. يمكن كسر هذه العادة السيئة من خلال تحضير وجبات صغيرة وشرائح خبز مع الخضار، بالإضافة إلى تقطيع شرائح الفاكهة جاهزة للتناول. وهذا يشجع المراهقين على تناول الأطعمة الصحية خارج المنزل، كما يعلمهم بفوائد تناول الأطعمة الصحية من الناحية الصحية والمادية أيضًا.


3- تناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة : 
من المعروف تعلق الكثير من المراهقين اليوم بمطاعم  الوجبات السريعة ووجباتها ومن الصعب حرمانهم بالكامل من هذه المتعة لكن يجب أن يتعلموا الأسلوب الأمثل في التعامل داخل المطاعم ومن ذلك تناول العصير الطبيعي، التقليل من عدد مرات الذهاب إلى هذه الأماكن، محاولة جمع الأصحاب في وجبات منزلية .
4- محاولة الوصول إلى الوزن المثالي بطرق غير صحية
غالبًا ما يتبع المراهقين طرقا خاطئة ومؤذية للجسم لإنقاص الوزن، حيث يتم تجاهل النصائح الطبية وإرشادات أخصائي التغذية. تنتج هذه الطرق الخاطئة عنها العديد من المشاكل الصحية، وعادة ما تتعرض لهذه المشاكل الفتيات أكثر من الشباب. لذلك، يجب اتباع طرق صحية لفقدان الوزن والوصول إلى الوزن المثالي.
5- تناول الطعام أمام الشاشات: 
يعتبر تناول الطعام أمام شاشات التلفاز والحاسوب من المشاكل التي تؤدي إلى السمنة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بكمية وجودة الطعام. كما يمنع الأسرة من الجلوس معًا حول المائدة وتبادل الأحاديث. لحل هذه المشكلة، يجب أن يتحلى الوالدين بالحزم والتصميم في هذا الموضوع.
6- تناول المشروبات الغازية :
ان الأضرار الكثيرة الناتجة من شرب المشروبات الغازية على الصحة كثيرة. لذلك يجب الإقلال من تناولها وتعليم الأطفال منذ الصغر ضرر المشروبات الغازية وعدم تعويدهم على شربها هو حل مثالي لهذه المشكلة.
7- مشروبات الطاقة:
 

واستكملت: “ انتشرت مؤخرًا مشروبات الطاقة والمنبهات بين الشباب، حيث يعتقدون أنها تزيد من التركيز واليقظة خلال الامتحانات، ومن الضروري توعية الشباب حول أضرار هذه المشروبات”.

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