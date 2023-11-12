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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل تأجيل سداد مصروفات قيد الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية في غزة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس قرر تأجيل سداد مصروفات رسوم القيد للطلاب الفلسطينيين ممن هم حاصلين على شهادة الثانوية العامة من قطاع غزة.

وقال المصدر لـ"صدى البلد"، إن تأجيل سداد المصروفات يرجع للظروف التي يمر بها القطاع الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الكليات قررت تأجيل امتحانات الميدتيرم للطلاب دون عذر.

 

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كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة؛ بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلاً.

وشملت خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة تحديد الخط الأول من مستشفيات الإحالة ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومراجعة التجهيزات الطبية، وتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.

وأكد الوزير وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة - المعمل - بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية جميع أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية، وسرعة الإبلاغ عن المُصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى وتشخيصاتهم إلى أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات.

كما أكد الوزير تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة، لتقديم الدعم الميداني في موقع الأحداث، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، كما يتم العمل على التواصل بين المستشفيات الجامعية مع غرفة التحكم المركزي الخاصة بهيئة الإسعاف في المحافظة المعنية مباشرة، بالإضافة إلى وضع آلية لتداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.

الطلاب الفلسطينيين شهادة الثانوية العامة قطاع غزة امتحانات الميدتيرم المجلس الاعلى للجامعات

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