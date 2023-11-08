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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة حلوان تعلن اصطفافها خلف الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية مصر.. الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..
 

جامعة حلوان تعلن اصطفافها خلف الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية مصر
 

أعلن مجلس جامعة حلوان برئاسة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور  السيد قنديل وعضوية عمداء الكليات والقيادات الادارية بالجامعة الاصطفاف خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض سيادته في إتخاذ أي قرار لحماية أمن مصر القومي، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية  بشأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، وذلك حفاظا علي مقدرات الدولة المصرية واستقرارها الراسخ.
 

 

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس 
 

أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قرارا عاجلا حفاظا على استقرار العملية التعليمية في جميع المدارس.
  

فريق طبي من جامعة الوادي الجديد ينجح في إنقاذ حياة مريضة
 

نجح فريق طبي بقسم القلب بكلية الطب جامعة الوادي الجديد في انقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما ، وذلك في انجاز طبي لكلية الطب جامعة الوادي الجديد يأتي في إطار حرص كلية الطب جامعة الوادي الجديد على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين،حيث قام الفريق الطبى بقسم طب القلب والقسطرة والذي  ضم الدكتور  مؤمن لطفي مدرس طب القلب والأوعية الدموية  والدكتور اسلام راشد مدرس مساعد بقسم القلب بإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما، تعاني من وجود عيب خلقي في بداية غير طبيعية بالشريان التاجي الأيمن وتم عمل قسطرة علاجية بالتصوير التشخيصي للشريان الأيسر  وأمكن استخدام نفس القسطرة كقسطرة علاجية بعد أن قام الفريق المعالج بإجراء تعديلات لتركيب الدعامة في الشريان الايمن وتم إنقاذ حياة المريضة بنجاح.
 

إجراء 21 جراحة ناجحة بمستشفيات العريش وبئر العبد لمصابين من أبناء غزة

 نجح فريق طبي من جامعة القاهرة في إجراء جراحات لأكثر من 21 حالة تضمنت العديد من الإصابات الجسيمة والخطيرة لرجال ونساء وأطفال من أبناء قطاع غزة وذلك بمستشفيات العريش وبئر العبد بعد وصولهم معبر رفح المصري لتلقي العلاج، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، وبالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء، بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والمساندة لأهالي قطاع غزة.

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